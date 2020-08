Adria capitale europea del karting

ADRIA (Rovigo) - Motori accesi giovedì 13 agosto all’Adria Karting Raceway dove si sono svolte le prove libere del primo dei due appuntamenti che nel 2020 assegneranno il titolo europeo delle classi KZ e KZ2 di karting; si tratta della categoria del karting dotata del cambio, contrariamente alla KF che è a presa diretta.

La seconda prova di KZ e KZ2 si disputerà a Genk, in Belgio. L’evento in programma in Italia vale anche come prima prova del Fia Karting Academy Trophy Competition, una serie propedeutica e monomarca con telaio Exprit motore Vortex e pneumatici Vega che vede al via 46 piloti in rappresentanza di altrettante nazioni. In totale a Adria sono iscritti 136 piloti. Il quadro sportivo e i relativi pronostici risentono del lockdown che ha prodotto un rallentamento dell’attività agonistica anche nella specialità del karting. Ancora una volta - comunque – c’è molta attesa per quelle che saranno le prestazioni degli italiani. Nella KZ la griglia di partenza della prima gara del Campionato europeo FIA-Karting ad Adria schiererà non meno di quattro ex campioni del mondo: Davide Forè (ITA), Pedro Hiltbrand (ESP), Jorrit Pex (NLD), Campione europeo FIA Karting in carica e il Campione del mondo FIA Karting 2019, Marijns Kremers (NLD).

Tra i 25 piloti impegnati ci saranno altri di pari prestigio che punteranno alla vittoria. Fabian Federer (ITA), Adrien Renaudin (FRA), Matteo Viganò (ITA), Jérémy Iglesias (FRA), Simo Puhakka (FIN) e Riccardo Longhi (ITA) compongono la lista dei pretendenti alla conquista di un titolo che si preannuncia molto aperta. Nella KZ2, insieme a Giuseppe Palomba (ITA), terzo lo scorso anno, ci sono in lizza cinque piloti della Top-10 del 2019: Simone Cunati (ITA), Giacomo Pollini (ITA), Jean Nomblot (FRA) e Senna van Walstijn (NLD). Bisognerà anche considerare Alessio Piccini (ITA), Alexander Schmitz (DEU) e Andrea Dalè (ITA) vincitore del titolo nel 2014.

Ecco il programma di venerdì 14 agosto

9.00 – 16.20: prove libere KZ/KZ2 (3×15’) Academy (3×20’)

16.35 – 18.00: prove di qualificazione (8’)