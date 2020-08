Pop corn a bordo piscina 

ROVIGO – Sabato 22 agosto 2020 è una di quelle date da cerchiare in rosso sul calendario per un evento che si preannuncia imperdibile: cinema, musica e divertimento a bordo piscina con CineSet e Rhodigium Nuoto.

Appuntamento straordinario di CineSet con una data extra che vedrà la proiezione del film Un profilo per due di Stéphane Robelin al polo natatorio di viale Porta Po n. 88 a Rovigo. Si parte alle 18:30 con aperitivo a bordo vasca e dj set con Dj Seven alla consolle, alle 21:30 la musica lascerà il posto al film per riprendere dopo i titoli di coda e completare la festa in notturna insieme a scivoli e vasche aperte.

Dopo il palazzetto dello sport, il Pattinodromo delle Rose, il campo di atletica leggera Tullio Biscuola, il Diamante di via Vittorio Veneto e lo stadio di rugby Mario Battaglini, il Polo natatorio arricchisce ulteriormente il tour degli impianti sportivi di eccellenza della città della rassegna di cinema all’aperto realizzata con l’importante contributo di Asm Set e organizzata da Pro Loco Rovigo e Comitato Provinciale Unpli con il patrocinio del Comune di Rovigo e del Coni Comitato Provinciale di Rovigo, con il sostegno della Regione Veneto e l’aiuto della Fiab.

Il film Un profilo per due, la cui proiezione prevista per lunedì 3 agosto in piazza San Marco a Buso non si è svolta causa maltempo, è la trasposizione moderna dell’opera di Edmond Rostand Cyrano de Bergerac. Protagonista è Pierre un anziano vedovo che vive chiuso in casa nel ricordo dell’amata moglie. Un giorno la figlia e il compagno gli regalano un computer e gli insegnano a navigare in rete. On line Pierre conosce Flora, una donna giovane e bella, che attrae con il suo romanticismo. Quando arriva però il momento dell'incontro comprende che non può essere lui a presentarsi e chiede al compagno della figlia di andarci al suo posto.

“Siamo molto felici di essere riusciti a organizzare questa che si può vivere come festa d’estate. Ci tengo a sottolineare ancora una volta - spiega il presidente di Asm Set Manuela Nissotti - l’impegno profuso per portare il cinema anche nelle frazioni e negli impianti sportivi con il preciso intento di riunire la città in una serie di appuntamenti corali, per animare ulteriormente le serate di una estate un po’ anomala a causa dell’emergenza sanitaria”.

Il presidente di Rhodigium Nuogo Silvano Lindaver si è detto “felice di mettersi a disposizione della cittadinanza per una serata di divertimento ma che comunque si svolgerà in sicurezza ne rispetto delle normative anti-Covid”.

Il direttore dell’impianto Enrico Novo ci ha tenuto a ringraziare “Asm Set e tutti i soggetti coinvolti per l’intenso lavoro svolto per organizzare un evento che ci auguriamo possa diventare un appuntamento fisso di ogni estate da regalare alla città”.

La partecipazione all’evento è gratuita previa prenotazione dal sito www.asmset.ro.it con a disposizione 90 posti a sedere.