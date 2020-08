“Teatro sotto la Luna”: la rassegna regionale questa settimana a Montecchio Precalcino, Sant’Anna d’Alfaedo e Monticello Conte Otto

VICENZA - Si muove tra il Vicentino e il Veronese l’agenda del fine settimana di “Teatro sotto la Luna”, la nuova rassegna nata dalla collaborazione fra i Comitati regionali veneti della Federazione Italiana Teatro Amatori (Fita) e dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (Unpli), con il sostegno della Regione del Veneto.Venerdì 21 agosto alle 20.45, nella piazzetta degli Alpini (località Preara) di Montecchio Precalcino, in provincia di Vicenza, la Compagnia dell’Arca di Verona propone un’originale messinscena de “Il piccolo principe”, curata da Valerio Bufacchi e Michele Velludo: il celebre racconto di Antoine de Saint-Exupéry viene presentato attraverso un mix interattivo di musica,teatro e sand-art (disegni con la sabbia). In caso di maltempo, sala ex Acli.In caso di maltempo, Teatro Roi. Ingresso gratuito. Per informazioni sui singoli eventi si consiglia di contattare le rispettive Pro Loco. L’iniziativa rientra nell’Accordo di programma Regione del Veneto – Fita Veneto L.R. 22/02/1999 n° 7 art. 51. Aggiornamenti anche attraverso le pagine Facebook e i siti www.fitaveneto.org e www.unpliveneto.it.