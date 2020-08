Ottimi risultati per il Porto Viro ssd ai Regionali di Monaster

PORTO VIRO (Rovigo) - Si sono svolti dal 28 luglio al 7 agosto i Campionati Regionali Veneto di nuoto, per ripartire con le competizioni dopo questo lungo lockdown causato dal Covid-19, e per permettere agli atleti di conseguire i tempi limite per poter partecipare al 57° trofeo Settecolli a Roma dall'11 al 13 agosto.Insieme a loro si è presentato anche Riccardo Pappi, tesserato con la società Inn.Nova che fino a prima del lockdown si allenava nella piscina di Codigoro, ma che in questo periodo post-lockdown si è allenato insieme agli atleti dellaPorto Viro ssd, e che da settembre entrerà a far parte della società portovirese. Anche Pappi, come Cavallaro, ha affrontato la prova dei 50 stile libero abbattendo finalmente il muro dei 26” e migliorando di 4 decimi il proprio personale con 25”78.Mancin, che durante l'anno si prepara per le gare in acque libere che sono state tutte annullate, in questa giornata ha provato a nuotare i 1500 stile libero ottenendo un tempo discreto, ma comunque soddisfacente per la poca preparazione, chiudendo in 21'10”36. Con queste giornate si è chiusa definitivamente la stagione natatoria per la Porto Viro ssd, che spera a settembre di poter ripartire per una stagione migliore.