Cristiano Corazzari: "Dal Covid abbiamo imparato le grandi potenzialità del Polesine: miglior modello in Veneto e del Nord Italia"

ROVIGO - Cristiano Corazzari, 44 anni, già sindaco di Stienta, ora assessore regionale del Veneto, è prontissimo per la sfida elettorale che lo vede, nella corsa per l'elezione del consiglio della Regione Veneto, nella lista della Lega per Salvini. Fino a qualche giorno fa non si sapeva se il suo nome sarebbe comparso nella lista Zaia o in quella ufficiale del partito. Ha deciso Salvini. "E' un onore essere nella lista Lega, sono un leghista da quando avevo 16 anni, per me è la più bella soddisfazione. Sono sempre stato a disposizione del movimento del partito, non ho preferenze". "La Lega è sempre fedele a se stessa - afferma - è il partito da più anni sulla scena politica in Italia perché rappresenta le reali esigenze del territorio. La Lega dei territori che ascolta la voce e cerca di fare il sindacato delle realtà locale".

Piu che sulla Lega Corazzari ha da puntualizzare su Fratelli d'Italia. "Il centrodestra unito è un valore, unito su patti chiari, perché se i patti sono chiari l'amicizia è lunga. L'importante è che tutti sottoscrivano l'autonomia per tutte le materie richieste. Troppe volte abbiamo visto partiti che dicono una cosa in Veneto e poi fanno diversamente a Roma".

L'autonomia rimane il cavallo di battaglia. "Siamo in attesa della risposta dal governo, la proposta è perfettamente in linea con la Costituzione che prevede la devoluzione di tutte le materie che è possibile devolvere alla nostra regione. I veneti meritano questa autonomia, valga un esempio su tutti come è gestita l'emergenza Covid. La richiesta di autonomia si fonda anche su un risultato referendario del 2017 con la stragrande maggioranza dei Veneti favorevoli. Il concetto di autonomia per noi è legato al concetto di responsabilità: ad ognuno spetta l'autonomia che è in grado di gestire in modo efficiente. Uno stato federale moderno trova nell'autonomia il suo punto di forza. La nostra autonomia andrebbe a vantaggio di tutto il Paese e non solo del Veneto: avremmo gli stessi servizi dello Stato con minori costi e migliori. La cosa è dimostrata dal fatto che se tutta la pubblica amministrazione avesse i costi della pubblica amministrazione del Veneto, il nostro Paese risparmierebbe 35 miliardi di euro l'anno".

Corazzari è l'assessore scelto cinque anni fa da Luca Zaia per rappresentare la provincia di Rovigo, un assessore per territorio aveva adottato il Presidente come regola, affidandogli deleghe importanti: urbanistica, sport, territorio, cultura, parchi. "Il Polesine è una terra di grandi opportunità e di gente capace e coraggiosa" spiega l'ex primo cittadino di Stienta, la sua elezione nel 2014 in paese segnò un risultato storico: fu il primo sindaco di centrodestra nel comune dell'Altopolesine ai confini con il Po dalla nascita della Repubblica Italiana (LEGGI ARTICOLO). "Vedo il Polesine in termini positivi anche rispetto al futuro, è importante che si leghi in modo piu forte al Veneto e abbia quindi una rappresentanza in linea con quella veneta". Storicamente il Polesine ha avuto dinamiche non sempre in linea col resto del Veneto, "queste elezioni - spiega - sono l'importante occasione e opportunità per legarci in modo piu stretto alla nostra regione che è un modello positivo. Il Polesine ha dato prova delle proprio capacita nel momento dell'emergenza sanitaria Covid, non è un caso che sia la provincia meno colpita e con la migliore risposta rispetto alla situazione del Veneto. Il Polesine in questo è un modello positivo a livello veneto e a livello nazionale, grazie alla professionalità di chi ha lavorato in prima linea nel settore sanitario e la responsabilità di tutti i polesani, cosa di cui siamo orgogliosi".

Per migliorare? "Auspico che il Polesine sia più compatto e unito nella grandi scelte per il suo territorio, ovvero di riuscire a fare squadra. Dobbiamo puntare su obiettivi strategici importanti: una terra sicura dal punto di vista ambientale e sanitario, una terra con infrastrutture adeguate sia viarie che tecnologiche". Il pensiero va alla Transpolesana al mare e le direttrici dalla Valdastico sud fino a Trecenta, oltre alla Romea commerciale; oltre alla banda ultra larga per tutto il Polesine.

Anche il sistema socio sanitario Veneto già vincente, "il Covid ce lo ha appunto insegnato", va potenziato: "serve lavorare sulla sanità del territorio".