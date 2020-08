Baccaglini: Fratelli d'Italia potrà contare sull'esperienza di Trombini e Folchini

BADIA POLESINE (Rovigo) -"Il partito guidato da Giorgia Meloni da fine 2014 ad oggi è cresciuto - afferma Ivo Baccaglini, candidato alle elezioni regionali del Veneto - come componente del direttivo nazionale ne sono stato testimone ed orgogliosamente partecipe.per il medio e alto polesine, che si aggiungono a Daniele Ceccarello e Valeria Mantovan, potranno essere garanzia di candidati capaci e leali per tutto l'elettorato che si riconosce nel pensiero nazionale, sovranista e cattolico, portato avanti, con patrio orgoglio, dalla nostra presidente Giorgia Meloni.Difendiamo l'Italia e gli italiani non è solo uno slogan, è una scelta di campo, e quando questa scelta viene compiuta, non conta altro.Proprio per questo, contesto con forza tutti i tentativi di screditare l'immagine del partito sulla stampa facendo intendere che vi siano attriti e fazioni contrapposte, tentativi figli di una politica vecchia, di correnti, di salvaguardia di interessi per lo più personali, che l'azione di Giorgia Meloni travolge come un fiume in piena.