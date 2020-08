Anziani e politica regionale, un modello da cambiare secondo Diego Crivellari

ROVIGO - La campagna elettorale d"La situazione in cui vivono molti anziani, in particolare quelli soli, è drammatica e la Regione non può continuare ad ignorare i dati: nell'ambito dell'Ulss 5 Polesana, a fronte di una popolazione di 236 mila abitanti, sono oltre 62 mila gli ultra sessantacinquenni - afferma Crivellari - Per ogni 10 giovani (0 - 14 anni), ci sono 24 anziani, oltre un quarto della nostra popolazione. Questo rapporto è tra i peggiori del Veneto.Se da un lato gli anziani aumentano, dall'altro servizi come sanità, assistenza alla persona e trasporti, vengono ridotti all’osso. In particolare, i costi per un anziano non autosufficiente sono altissimi e le pensioni si aggirano in media sui 1.300 euro lordi per gli uomini e circa 650 euro per le donne.I numeri non mentono ed è evidente che a fronte di una situazione in cui la popolazione invecchia sempre piùa ideare servizi integrati a livello di condominio e servizi a supporto di contesti abitativi con maggiore incidenza di residenti anziani.sostegno e investimenti da parte della politica. Occorre un cambio di passo per venire incontro alle esigenze di una categoria troppo spesso dimenticata".