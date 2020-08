Primi veleni da campagna elettorale: Graziano Azzalin si guadagna un "A morte"

ROVIGO - Devono ancora essere depositate le liste e già i primi odiatori si fanno riconoscere per la loro pochezza. Senza nemmeno esplicitarne il motivo, in maniera vigliacca, da una plancia del circuito pubblicitario cittadino, è comparsa la scritta "A morte" ovviamente riferita al candidato consigliere regionale del Veneto Graziano Azzalin, in lista con il Partito democratico per Arturo Lorenzoni presidente."Non intendo parlare del caso in sé o degli attacchi nei miei confronti - ha affermato Azzalin, recentemente vittima di un raid finalizzato a strappare i manifesti dalle plance usate - ma evidenziare il clima generale di odio che purtroppo si respira e che viene fomentato ogni giorno. Oggi sembra più facile odiare ed insultare chi non la pensa come te o chi è diverso da te. Oggi sembra più difficile rispettare e confrontarsi con chi ha idee diverse e le manifesta rispettando gli altri. Oggi sembra gioco facile incitare all'insulto e all'odio piuttosto che spiegare le proprie ragioni.Agli odiatori rispondo con il sorriso: queste scritte non mi intimoriscono e andrò avanti forte del sostegno e dell’affetto di tantissime altre persone".