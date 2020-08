Ottima annata per l'Avis provinciale di Rovigo

ROVIGO - Nel rispetto delle regole anti Covid-19, si è svolta, sabato 1 agosto, in presenza, la cinquantacinquesima assemblea di Avis Provinciale Rovigo presso il padiglione D del Cen.ser di Rovigo. Il consiglio provinciale, considerata la situazione, ha scelto di non invitare autorità territoriali e rappresentanti dell’Asl Polesana e del Dimt; a rappresentare Avis Regionale Veneto, come prevede lo statuto, era presente il segretario Mauro Favret.

L’assemblea di quest’anno ha vissuto la prima parte straordinaria perché i presidenti ed i delegati delle cinquantadue comunali sono stati invitati a votare l’approvazione dell’istanza di ottenimento della personalità giuridica e la relativa modifica dello statuto associativo alla presenza del notaio Pietro Castellani di Rovigo. Dopo il voto unanime di approvazione, con la relazione della presidente Barbara Garbellini ha avuto inizio la parte ordinaria dell’assemblea.

Nel suo intervento, sostenuto in vari momenti dagli applausi dei presenti, la presidente Avis Provinciale Rovigo ha dedicato un pensiero ai soci che sono venuti a mancare, in particolar modo Aldo Romagnoli, per diversi anni presidente di Avis Provinciale Rovigo, grande interprete del di questo volontariato essendo stato uno dei padri fondatori dell’Avis in Polesine ma anche dell’Avis Veneto. “La sua continua attenzione agli ammalati ed ai bisognosi ed alla continua promozione della solidarietà lo ha visto protagonista nella nostra provincia anche per la nascita di Aido, altra importante associazione espressione del valore del dono”. Così ha detto Garbellini.

Per quanto riguarda i numeri, a fine 2019 AVIS provinciale Rovigo contava 10.629 soci, di cui 10.297 soci donatori effettivi e 332 soci collaboratori; 556 sono stati i nuovi soci iscritti.

Le donazioni effettuate sono risultate 16.737 di cui 14.674 di sangue intero e 2.063 di plasmaferesi che hanno permesso al Polesine di rimanere tra le province che registra un margine operativo significativamente positivo, garantendo l'autosufficienza provinciale e contribuendo al supporto alle altre province venete in particolare ai DMT di Padova e Verona ed extra regionale a favore della Sardegna con il regolare invio settimanale di sacche a Cagliari.

Si è rilevato però un calo delle donazioni, anche se ridotte rispetto al confronto biennale scorso, che però viene registrato anche a livello regionale e nazionale, ma Rovigo rimane la provincia che ha il più alto numero di donazioni per mille abitanti ed i donatori hanno il più alto indice di donazione in Veneto, perciò si può affermare che il calo donazioni non è dovuto alla mancanza di attività promozionale sul nostro territorio o a difficoltà dell’Ufficio Unico perché quest’ultimo si è sempre relazionato con il Centro Trasfusionale per soddisfare le richieste necessarie e per coordinare al meglio le scorte per garantire l’autosufficienza nel territorio ed il supporto intraregionale e extra regionale.

Questi risultati sono il frutto di Avis Provinciale nel proprio ruolo di coordinamento, nel mantenere fruttuose relazioni istituzionali a vari livelli, anche con il Dimt di riferimento perché si ritiene fondamentale importanza l'operare in rete.



Per quanto riguarda le attività anche nell’anno 2019 è stata posta molta attenzione all'attività promozionale sul territorio sviluppando una collaborazione proficua con le Avis Comunali/Equiparate, che negli ultimi anni in più occasioni, anche se per zone, hanno creato iniziative in collaborazione fra di esse, non dimenticando l’importanza della formazione. .

L’attività nelle scuole è continuata su tutto il territorio polesano, anche se, per motivi organizzativi, con un numero di interventi ridotti rispetto l’anno precedente con il coordinamento dei ragazzi del Gruppo Giovani nelle scuole del primo ciclo di istruzione mentre nelle secondarie sono intervenuti anche operatori dell’area scuola di Avis Regionale Veneto.

Grazie alla Coprogettazione Sociale Area Giovani promossa dal CSV Rovigo nell’ambito del POV – Piano Offerta Formativa del Volontariato è stato realizzato il libro di racconti e filastrocche “Quando le storie diventano doni” grazie alla collaborazione di Sandra Trambaioli per i testi e di Sofia Boccato per le illustrazioni che è uno strumento adatto ai bambini di età prescolare e primi anni di scuola primaria per testimoniare la meravigliosa esperienza del donare, della solidarietà e del volontariato, ma anche per porre rilievo ai valori base quali l’amicizia, l’amore, l’equità, la gentilezza, la gratitudine, la lealtà, il rispetto.

Nel campo istituzionale sia la Provinciale che tutte le Comunali hanno approvato il nuovo Statuto associativo adeguato alla normativa del terzo settore e per la Provinciale di avere una gestione di bilancio redatto secondo il principio per competenza anziché per cassa considerato come strumento di orientamento e di analisi gestionale, utile sia in occasione dei cambi direttivi che per proiettare un’immagine fedele dell’operatività associativa assieme al proposito di dotare Avis Provinciale Rovigo di personalità giuridica; non è mancata inoltre la partecipazione al Comitato Buon Uso Sangue, nonché a livello regionale all’analisi del nuovo regolamento Avis Nazionale, conseguente alla riforma degli statuti per la riforma del terzo settore.

Barbara Garbellini nel concludere la propria relazione ha indicato la rotta che AVIS Provinciale Rovigo vuole seguire per il corrente anno: la formazione perché vi è la necessità di avere volontari “professionisti”, non con titoli ma formati, perché il mondo dell’associazionismo che opera nel volontariato solidale è articolato e di trasmettere l’importanza di fare rete nel territorio perché insieme si può crescere meglio dando l’espressione di un volontariato unito, preparato e propositivo; un altro argomento importante sarà la comunicazione al fine di evitare di diffondere notizie incomplete o sbagliate che possono creare confusione.

La Presidente Provinciale ha voluto comunque fare un accenno all’anno in corso 2020 con il Covid 19 che ha colto tutti di sorpresa e che si è dovuto affrontare faccia a faccia per il bene dell’ammalato e la tutela dei donatori grazie alla stretta collaborazione col DIMT e al lavoro proficuo del personale dell’ufficio di chiamata; un applauso è stato dedicato a tutti i donatori interpellati perché tutti hanno risposto positivamente alla chiamata.

Successivamente ha preso la parola Sara Scarabello per presentare il bilancio consuntivo 2019 ed il preventivo 2020 seguita dal presidente dei Revisori dei Conti che ha letto la propria relazione.

Mauro Favret, segretario Avis Regionale Veneto, nel suo intervento ha affermato che l’ottenimento della personalità giuridica per AVIS Provinciale Rovigo è strategico e lungimirante per il bene dell’associazione e che il “fare rete” è da sostenere come valorizzazione delle buone pratiche; a livello regionale si sta portando avanti i progetti di formazione come il “Best”, quelli per le scuole e il “Io valgo” assieme al sostegno per la Fondazione Tes e il Tempio del Donatore.

Ha poi preso la parola Lorenzo Malin, vice referente del Gruppo Giovani Avis Provinciale Rovigo, che ha ricordato l’iniziativa creata per la Giornata Mondiale del Dono del Sangue e spiegando poi altre che si svolgeranno nelle spiagge polesane e la campagna “Lo sapevate che”.

Barbara Garbellini ha ringraziato i ragazzi per la loro disponibilità e le loro energie e li ha definiti “ragazzi pensanti con buone capacità”; infatti in occasione della storica Fiera di Rovigo grazie alla loro presenza con un banchetto informativo/promozionale sono state raccolte ben 80 iscrizioni di potenziali donatori.

Da parte dei delegati presenti ha chiesto la parola Paola Cattuzzo di Avis Porto Viro che ha ringraziato il Consiglio Provinciale ed in particolar modo la presidente Garbellini per l’operato svolto, ricordando che nel prossimo anno vi sarà il rinnovo delle cariche associative e che la provincia di Rovigo merita più attenzione e riconoscimento a livello regionale e nazionale.

Al termine sono state messi a votazione la relazioni ed i bilanci che sono stati approvati all’unanimità.