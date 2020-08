Anteprima nazionale del film "Il grande passo" a Crespino

CRESPINO (Rovigo) - Mercoledì 19 agosto, alle ore 21, in anteprima nazionale rispetto al lancio ufficiale del film, verrà trasmesso a Crespino nel parco delle scuole “Il grande passo”, film di Antonio Padovan girato nel territorio polesano negli scorsi mesi.Il film, che tratta di una improbabile spedizione “fai da te” nello spazio, vede come protagonisti principali gli attori Stefano Fresi e Giuseppe Battiston e ha come principali location per le scene i Comuni all’interno del Delta del Po, con particolare rilevanza a Crespino, patria natìa anche del missile costruito ad hoc da Ivaldo della Ferramenta Fratelli Ongaro, dove è tutt'ora esposto e visibile dalla Strada Provinciale Eridania.La proiezione rientra all’interno della manifestazione “Al lume delle stelle”, che prevede la visione di tre pellicole - “Bohemian Rhapsody”, già proiettata lo scorso 12 agosto – e che si concluderà il 26 agosto con il film “Avengers – Endgame”. In perfetta ottemperanza alle attuali disposizioni previste per la situazione dovuta al Covid-19, le molte iniziative proseguono numerose: i