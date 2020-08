Enrico Cappelletti: "Pensare per il futuro un modo diverso di gestire gli anziani nelle Rsa"

"Il candidato presidente M5S alla Regione Veneto Enrico Cappelletti e i candidati consiglieri regionali, Elena Suman e Federico Rizzi, prendono atto che l'Italia risulta essere il paese europeo con la spesa dedicata alle persone anziane più alta, e che in futuro si renderà necessario pensare ad un nuovo modo di offrire servizi ed assistenza agli over 65, in quanto è presumibile una contrazione delle risorse destinate agli anziani, sulla scia dell’esperienza ormai consolidata di diversi altri Paesi esteri, nonché di molte città italiane (vedi Verona, Treviso, Trento, Torino, Modena e altre), hanno tra le proprie proposte elettorali un tema a loro molto caro, cioè l’alternativa alle Rsa – Residenze Sanitarie Assistenziali". Così proprio il Movimento 5 Stelle regionale, che punta su questo tema importante per tutta la Regione.

"Queste ultime, seppur indispensabili in quanto la popolazione anziana in Italia è in costante aumento, appartengono ad un modello sociale che, per vari motivi, risulta essere penalizzante soprattutto per quegli anziani, ancora autosufficienti ma con difficoltà ad abitare da soli, non solo per un fatto economico, ma anche e soprattutto per paura della solitudine".

Prosegueno: "Il co-housing terza età permette agli anziani soli, che non possono contare sull'assistenza dei figli e con poca capacità reddituale, di sperimentare un modello di vivere comunitario, dove gli spazi privati rimangono protetti dalla privacy, ma vengono completati e valorizzati dall’accesso ad attrezzature e strutture comuni come, per esempio, il giardino, la cucina, la lavanderia ecc.".

Aggiungendo: "Questo tipo di convivenza, alternativa alla classica casa di riposo, favorisce il mantenimento dell’autonomia dell’anziano e l’inclusione sociale dello stesso, gli permette di risparmiare sulle spese, anche rispetto alla RSA, e di mantenere una vita di relazione insieme ad altri anziani attivi completamente autonomi che mettono a disposizione reciprocamente il loro tempo e la loro esperienza per affrontare le cose di tutti i giorni".

"Il co-housing, nelle sue varie forme, permette all'anziano di risparmiare sul canone mensile d'affitto, ma soprattutto riduce i costi degli interventi assistenziali, sia sociali che sanitari".

Concludendo: "Lavoreremo affinché la Regione Veneto, in futuro, si renda promotrice di una informazione capillare sui territori, facendo sì che gli anziani soli o in difficoltà possano conoscere ed accettare in tutta serenità questa nuova forma di abitare “con” e “vicino” ad altri soggetti non familiari, fornendo anche supporto normativo e finanziario ai Comuni interessati ad avviare un progetto di sperimentazione del co-housing.