Riparte l'attività della Polisportiva Grignano

GRIGNANO (Rovigo) - Riparte ufficialmente in questi giorni la stagione calcistica 2020/21 della Polisportiva Grignano che per il terzo anno consecutivo riuscirà a proporre la filiera delle giovanili completa, dai Piccoli Amici alla Juniores. La società del presidente Roberto Schiesaro, dopo lo stop forzato causato dal Covid-19, aveva già ripreso l’attività in campo nei mesi di giugno e luglio con l’iniziativa “Open Camp”, riuscendo a ridare l’emozione di tornare a calcare il campo da calcio ad oltre 90 bambini e ragazzi.



Atteso il nuovo protocollo Covid-19 pubblicato dalla Figc la società, con l’ausilio del direttore generale del settore giovanile Simone Zemella, che nel nuovo incarico gestirà nuove aree di sviluppo, ha deciso di iniziare ufficialmente la nuova stagione sportiva riconfermando la gran parte del gruppo allenatori della passata stagione ed allestendo ben 8 squadre che andranno a disputare le competizioni federali.



L’attività di base sarà al via con i piccoli amici 2014/15, i primi calci 2012/13, i pulcini 2010/11 e le due formazioni esordienti, 2008/09 e sola annata 2008. L’attività agonistica invece sarà ai nastri di partenza con i giovanissimi 2006/07, gli allievi 2004/05 e la juniores, composta dalle annate regolari 2002/03 più le due annate fuoriquota 2000/01.



Anche per la stagione 2020/21 l’attività sarà svolta negli impianti sportivi di via Dosso Faiti e via Ponte Asino di Grignano Polesine, che a breve vedranno anche l’inizio dei lavori per la posa dell’erba sintetica nella piastra polivalente, attualmente in cemento, garantendo un ulteriore spazio di allenamento per i giovani calciatori. Gli impianti di Grignano sono dotati di ben 4 spogliatoi e molteplici vie di ingresso/uscita, in modo da garantire il pieno rispetto del protocollo Figc finalizzato al contenimento dell’epidemia da Covid-19. Sul lato trasporti la società continuerà ad aiutare le famiglie garantendo nuovamente il servizio, grazie ai due pulmini di cui si era già dotata nelle precedenti stagioni.



Non volendo ridurre la propria proposta la Polisportiva Grignano sarà nuovamente una delle due Academy Parma in Veneto. Questo garantirà la formazione tecnica per gli allenatori, andata avanti in via telematica durante il lockdown, e le visite mensili dei tecnici parmensi nella frazione rodigina. Non mancheranno nemmeno gli eventi targati Parma Calcio, già in via di programmazione in questi giorni di attesa dell’inizio ufficiale della stagione.



Per chi volesse conoscere la proposta formativa della Polisportiva Grignano, o anche solo avvicinarsi all’Academy Parma rodigina, può contattare il numero di telefono indicato nel volantino qui allegato. Tecnici qualificati e nuovi compagni di squadra ti aspettano al grido di “Prova con Noi”.