Natalino Stocco abbandona la corsa da presidente della Regione Veneto

ROVIGO - Natalino Stocco ex imprenditore e nativo della provincia di Rovigo comunica che non correrà più per la carica di governatore del Veneto, nonostante la sua volontà di arrivare a Venezia (LEGGI ARTICOLO).



Lui stesso specifica: "Il motivo di questa scelta è carattere organizzativo del movimento cittadini italiani, in quanto non abbiamo trovato candidati come consiglieri regionali per fare una lista di cittadini veneti contro l'attuale governo regionale presieduto dal Governatore Luca Zaia".



"Ribadisce che avevo la volontà di rappresentare la provincia di Rovigo a Venezia in qualità di governatore ed è avevo attuato un programma elettorale di tutto rispetto". "Ristrutturazione ex novo del ex manicomio di Granzette Rovigo con Rsa per anziani e non autosufficienti, oltre alla valorizzazione del giardino annesso con parco giochi per bimbi con negozi e attività ricreative immersi nel verde".



"Ultimazione della transpolesana con nuovo tracciato da Rovigo a ridosso della Romea commerciale in basso Polesine. Valorizzazione dei prodotti ittici del delta del Po della sacca di Scardovari mediante consorzio Dop dei comuni di Porto Viro e Porto Tolle e costituzione di un consorzio Op per il commercio del radicchio Chioggia fra i comuni di Loreo e di Rosolina con atterraggio di varie industrie manifatturiere nell'area attrezzata di Adria e del basso Polesine vicino all'autodromo".



Concludendo: "Queste erano alcune delle priorità per il rilancio economico della provincia di Rovigo. Purtroppo è andata così a malincuore si deve rinunciare. Coordinatore regionale supplente del Veneto Natalino stocco movimento cittadini italiani.