Elena Donazzan: "Veneto come apripista per il protocollo di riapertura delle scuole"

“Mi auguro che, come per il Protocollo di sicurezza, ci siano altrettanto impegno, disponibilità e senso di responsabilità da parte delle diverse forze politiche – concludel’assessore del Veneto – per consentire la ripartenza delle oltre mille scuole paritarie per l’infanzia e dei nidi integrati del Veneto, che rappresentano l’asse portante delsistema educativo per i bimbi 0-6 anni della nostra regione e che sono stati pesantemente penalizzati dalla sospensione totale dell’attività da fine febbraio e dall’adozione di tutte le misure necessarie pe ridurre al minimo i rischi di contagio”.