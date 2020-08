Anche nel centrodestra nascono i Comitati per il No al taglio dei parlamentari

"Tagliare il parlamento significa lasciare ai pochi eletti la possibilità di cambiare la Costituzione a piacimento ogni volta che vogliono" affermaAvezzù, referente di Rovigo per il gruppo del No sostiene che "Per noi la Costituzione è ancora la più bella del mondo e non abbiamo intenzione di lasciarla in mano agli oligarchi".Le critiche mosse a questa riforma sono principalmente quelle cheSi taglia e basta, senza rivedere le funzioni del Parlamento, attualmente impostato su un bicameralismo perfetto, si creano dei collegi più grandi senza garanzie per le minoranze e si mantiene a 60 il numero dei delegati regionali per l’elezione del presidente della Repubblica, non più a fronte dei quasi mille attuali parlamentari, ma di 600 dopo l’eventuale approvazione del taglio.Sprecare è ingiusto, quindi qualsiasi risparmio è sicuramente legittimo, ma invece che tagliare si può pretendere maggiore efficienza, cosa che la riforma invece non prende affatto in considerazione.Sulle “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019" come giornale abbiamo già sostenuto le posizioni ( LEGGI ARTICOLO ) espresse da Francesco Gennaro e quelle illustrate nell'incontro ( LEGGI ARTICOLO ) con la docente di Scienza politica Daniela Ropelato e vicepresidente dell’istituto universitario Sophia.