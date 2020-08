Barbierato: "Il centrodestra usa la politica del nulla per prendere in giro i cittadini con la disinformazione"

ADRIA (Rovigo) - “Gli ex amministratori e compagine politiche della Lega, Fratelli D’Italia, Forza Italia e Bobo Sindaco, si permettono di fare disinformazione, facendo affermazioni che non sono supportate da dati scientifici e da atti pubblici concreti. Tutto questo si traduce in una parola: la politica del nulla”. Parla senza mezzi termini il primo cittadino di Adria, Omar Barbierato entrando sulla questione della chiusura del ponte Bresega (LEGGI ARTICOLO) e in particolare su quella che è stata la reazione degli ex amministratori Massimo Barbujani e Federico Simoni (LEGGI ARTICOLO), oltre all'attacco del leghista Paolo Baruffaldi (LEGGI ARTICOLO).



”E’ incontrovertibile e verificabile che negli anni in cui hanno amministrato non hanno fatto nulla per lo stato di salute del ponte che attraversa lo scolo Bresega. Non hanno mai dato un incarico per verificare lo stato di salute del manufatto e mai investito risorse economiche su una possibile soluzione. L’unica cosa eseguita con poco impegno e senza sprecare tante energie da parte dell’ex assessore Giovanni Zennaro, residente al Passetto, è stata quella di fare una letterina in cui chiede al comune di capire se il ponte è pericoloso".



"Una lettera, alla quale è seguito il nulla totale, sia da parte dell’ex assessore sia dal resto della giunta. Amministratori che non sapendo quali fossero i loro poteri all’interno della giunta, hanno ritenuto opportuno non fare niente per i pochi abitanti del borgo rurale, investendo le loro azioni, energie e risorse economiche in progetti pseudo-eclatanti come Borghi Autentici".



Aggiungendo: “Questa amministrazione civica, appena si è insediata, ha chiesto al proprio dirigente, ingegnere strutturista, lo stato del ponte. In base alle considerazioni tecniche emerse nella lettera scritta dall’ingegnere, abbiamo trovato una soluzione che non isolasse la comunità di località Campelli. Nessuna bugia è stata detta ai cittadini, perché la certificazione della sicurezza della rampa è stata data dagli enti competenti".



"In assenza di tale infrastruttura, i cittadini dovrebbero usare la via insicura dell’argine, come unica via di comunicazione. Chi in questi giorni a vario titolo, si è inventato strampalate immaginarie soluzioni alternative, sta dicendo bugie perché dovrebbero farlo sulla base di progetti, verificarne la fattibilità e i costi economici. Chi parla senza avere in mano qualche dato concreto, sta parlando del nulla. Tutto questo per dire che è proprio la Lega a prendere in giro i cittadini”.

"Abbiamo risolto un problema -conclude Barbierato. "Il disagio della viabilità in zona Campelli, non è l’unica situazione viaria nella provincia di Rovigo e nel resto dell’Italia. Non è quindi una soluzione eccezionale quella del Passetto".



"Sulla questione del miglioramento della viabilità, il progetto complessivo, prevede la terza corsia e un allargamento del ponte, che prevede un investimento da parte della Regione Veneto e da parte del comune. Allo studio Micheloni è stato dato l’incarico di proporre altre soluzioni per migliorare la viabilità che saranno soppesate dall’amministrazione anche dal punto di vista economico”.



“Attualmente nel territorio di Adria, gli interventi necessari per asfalti e viabilità, sono ingenti, difficilmente affrontabili con i bilanci striminziti degli enti, perchè negli anni precedenti l’ amministrazione Barbujani, con Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, ha investito poche risorse nella manutenzione delle strade e marciapiedi che oggi stanno esplodendo”.