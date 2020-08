Riparte a settembre il nido comunale La Coccinella di San Maria Maddalena

. Come previsto dall’ordinanza 84 dello scorso 13 agosto della Regione Veneto, le attività dei servizi educativi per la prima infanzia rivolti alla fascia zero – tre anni, possono riprendere con regolarità.Le linee guida per la riapertura non presentano elementi di cambiamento strutturale, ma maggiori attenzioni di natura sanitaria, positivamente sperimentate nel servizio estivo da poco concluso.L’obiettivo, nella progettazione della ripartenza, è stato quello di garantire la frequenza al maggior numero di bambini possibile, rispettando sia le richieste delle famiglie rispetto all’orario di frequenza sia i protocolli sanitari fissati dal governo e dalla Regione.Fondamentale risulterà la sorveglianza e l’individuazione precoce di eventuali soggetti sospetti e/o positivi in stretta collaborazione con genitori, servizi per l’infanzia, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e servizi di igiene e sanità pubblica.All’incontro di martedì 25 agosto, potrà essere presente un solo genitore munito di mascherina.