Nulla da fare. La Tough Components Srl chiude a Gaiba

, e questa settimana si è svolto l'incontro presso Veneto Lavoro a Mestre tra i dirigenti della Tough Components Srl, l'amministrazione comunale di Gaiba con sindaco Nicola Zanca e vicesindaco Asia Trambaioli, le parti sociali di Fiom-Cigl, Fim-Cisl, e la direzione di Veneto Lavoro per cercare una soluzione differente.L'amministrazione comunale di Gaiba a seguito della comunicazione dell'intenzione di chiusura dello stabilimento di Gaiba nelle settimane scorse, ha avuto un confronto con l'azienda, incontri con le parti sociali ed i dipendenti e colloqui con l'assessore regionale Cristiano Corazzari e l'ufficio dell'assessore Elena Donazzan, con delega al lavoro.Il sindaco di Gaibachiarisce:"Durante il meeting non abbiamo trovato risposte soddisfacenti ai nostri interrogativi rivolti ai dirigenti sulle motivazioni del trasferimento dei dodici dipendenti nella sede Cividale del Friuli. Pertanto entro alcuni mesi il capannone di Gaiba verrà liberato.Siamo già alla ricerca con i consiglieri ed i proprietari dell'immobile una nuova azienda da insediare a Gaiba per creare nuova occupazione. Sicuramente il potenziale della Zls, Zone Logistiche Semplificate, sarà un forte potere attrattivo per tutto il territorio coinvolto."