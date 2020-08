La buona amministrazione della cosiddetta periferia a Venezia per dare dignità al Polesine

Decoro urbano, attenzione fattiva al lavoro, alla salute, alle tematiche ambientali ed eliminazione delle barriere architettoniche sono i capisaldi su cui l’amministrazione di San Bellino ha fondato la sua visione politica già dal 2014. Ebbene, da qui D’Achille riparte, ampliando questi nuclei di intervento con le occasioni di sviluppo e di lavoro per la provincia che si candida a rappresentare a Venezia.D’Achille cita l’intervento sulla stampa del presidente di Confindustria Marinese che evidenzia come il distretto ittico del Basso Polesine e quello della giostra dell’Alto Polesine siano eccellenze polesane sul piano internazionale per le quali la banda larga riveste carattere d’urgenza.Si è scomodato anche Report, ma prima di quello un dialogo costante con Open Fiber, ha portato i risultati sperati. Un altro tassello che potrebbe essere capitalizzato. “Per questo anche il Basso Polesine può votare D’Achille alle prossime elezioni!”, afferma.perchè “In un contesto come quello mediopolesano, ragionare guardando solo ciò che si presume non possa funzionare, non aiuta a cambiare in noi l’approccio, la mentalità che ci consente di essere propositivi e dare una spinta propulsiva al nostro territorio polesano!”. Già oggi, a capannone non ancora concluso, non si trova più un appartamento in affitto libero nei paesi circostanti, e chi fa ristorazione arriva a distribuire i clienti su tre turni per il pranzo; da settembre a Rovigo inizierà il biennio post diploma (ITFS) per specializzarsi sulla logistica e, non ultimo, perché non considerare Amazon, che non produce nulla ma distribuisce, come strumento per vendere su una piattaforma con visibilità mondiale i prodotti polesani?”.. Da Melara, con la scoperta del sito archeologico medievale, a Ficarolo dove in molti hanno partecipato ad un confronto pubblico, a Gaiba con il polo tennistico su erba Gaibledon, frequentato da atleti nazionali ed internazionali e attracchi che permettono turismo fluviale connettendo i paesi sul Grande Fiume, a Stienta, con la sua pinza alla Munara. La Zona logistica semplificata ZLS è un’opportunità, ma D’Achille con una battuta mette in evidenza che “la convocazione in queste settimane di tavoli di discussione sulla sua realizzazione potrebbe essere fatta piu che per un interesse al tavolo, per un interesse alle sedie!” La regione dovrà programmare modalità per mostrare i vantaggi per far scegliere agli imprenditori i 14 comuni del polesine interessati piuttosto che le zone ZLS di Mestre – Marghera che nel percepito sembrerebbero maggiormente attrattivi per la loro vicinanza a Venezia. Non servono interventi a spot ma decisioni e un focus costante e continuativo sul Polesine con un coinvolgimento dei sindaci, afferma D’Achille.Una nuova sperimentazione voluta da D’Achille in tema di ambiente campeggia, realizzato in legno, accanto a lui mentre parla della sua visione del Polesine: il BeeHotel, un riparo nella stagione fredda a tanti tipi di insetti impollinatori, fondamentali per la nostra agricoltura. Verrà posto all’interno dell’ettaro di proprietà comunale, piantumato nel 2015 con querce micorizzate a tartufo, con lo scopo di trovare una leva economica che spinga sempre di più gli agricoltori a far tornare i filari di siepi ed alberi nelle nostre campagne per far reddito attraverso i tartufi, per diminuire la CO2, per creare fitodepurazione, per limitare l’utilizzo della chimica. “”.D’Achille parla poi dele del sindaco di Carceri, e che a giugno di quest’anno è finalmente diventato opportunità gratuita per ogni cittadino veneto per ricevere gratuitamente fino a 10 piante.Da qui si parte per mettere a sistema tutte le esperienze che qui abbiamo sperimentato e che sono virtuose. Come coordinatore veneto dell’Associazione dei comuni virtuosiE’ un Veneto aperto al mondo quello che vediamo rappresentato nel logo del Veneto che Vogliamo. Guardando dove va il mondo si possono declinare delle scelte e poi trasformarle in azioni politiche e quindi in concretezza all’interno del territorio, perché la visione diventa più ampia. Dobbiamo ridare al Polesine la dignità che merita. Il Polesine non è periferico. La misura e la paura sono qui dentro - afferma D'Achille indicando la testa -. E’ tempo di ripensare ad una politica entusiasmante per il territorio; ed è possibile perché gli ingredienti, le potenzialità, ci sono tutti.”Con un indovinello grafico proposto all’assemblea D’Achille termina il suo intervento: