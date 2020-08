Pierpaolo Barison si candida a sindaco di Villadose nel segno della continuità

Ha depositato sabato 22 agosto la propria candidatura a sindaco e l'accettazione delle candidature a consiglieri comunali in Municipo a Villadose in un. Gli sarebbe stato chiesto infatti di fare "un passo indietro" direttamente da parte del candidato sindaco Barison. L'assessore Novo, segretario del circolo di Fratelli d'Italia, locale ha tentato di proporre una propria lista da candidato sindaco in extremis, ma non ha presentato la propria lista di cui aveva già pubblicizzato il simbolo.Senza Novo, senza alcuna polemica da parte del commissario provinciale del partito Alberto Patergnani.consigliere provinciale di Rovigo, membro della Commissione nazionale ambiente Upi, l'unione delle provincie italiane, ed ha ricoperto diversi incarichi in aziende pubbliche, da ultimo è stato consigliere di amministrazione di Ecoambiente ed il presidente dell'assemblea che ha nominato la terna di amministratori Palli, Gibin, Casetta, prima dell'attuale Cda.Da sempre impegnato in politica fino a 4 anni fa, quando ha deciso di lasciare la politica, temporaneamente, fino a questa nuova avventura.