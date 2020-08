De Carlo (FdI): "Basta insulti, al via una campagna elettorale sui contenuti per riavvicinare i cittadini alla politica"

Nelle sette province del Veneto sono state ammesse tutte le liste presentate da Fratelli d'Italia: ad annunciarlo è il coordinatore regionale del partito, Luca De Carlo, che dà così il via alla campagna elettorale.a cui è stato dato l'onere e l'onere di prendere in mano il partito in vista delle regionali. "Offriamo agli elettori una rosa di candidati che sono rappresentativi del territorio, per la loro distribuzione geografica, dimostrando chegrazie al lavoro fatto dai "vecchi", ma anche all'impegno che metteranno i "nuovi". Non ci saranno vincitori o vinti, ma è chiaro che le premesse per una corsa avvincente ci sono tutte"., e per questo chiedo a tutti i nostri 55 candidati consiglieri, 5 per Belluno e Rovigo, 9 per le altre province, di”, spiega De Carlo. “”.Per il coordinatore regionale, l'obbiettivo delle regionali Veneto 2020 è chiaro: “Continuare a migliorare, come abbiamo fatto in questi anni, e portare a Venezia il maggior numero di consiglieri possibile”.Un'avventura, quella che si concluderà con il voto del 20 e 21 settembre, resa possibile anche dal lavoro dei tanti militanti sul territorio, ai quali vanno i ringraziamenti di De Carlo: “n grandissimo in bocca al lupo va a tutti i nostri candidati: il partito è riuscito a presentare in tutte le province liste forti, sapendo unire la parte storica di Fdi ai tanti che in questi anni si sono uniti al nostro percorso abbracciando i nostri ideali”.