Modifiche in corso nelle scuole di Rovigo per riaprire in sicurezza 

ROVIGO - Procedono a pieno ritmo gli interventi per permettere l'apertura del nuovo anno scolastico in piena sicurezza. Lo comunicano i dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi del Comune di Rovigo, Maria Rita Pasqualin, Maria Vigna, Fabio Cusin e Paola Malengo, unitamente all'assessore all'Istruzione Roberto Tovo, spiegando che sono in pieno svolgimento tutte le attività previste dai decreti per l’adeguamento dei plessi scolastici e la predisposizione delle aule e spazi comuni in base alle direttive, per l’avvio del prossimo anno scolastico.

A partire da luglio sono stati visionati tutti i 28 siti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado di competenza. Per ciascuna sede si sono applicate le direttive ministeriali e le indicazioni presenti nel Manuale Operativo della Regione Veneto redatto dal Comitato Tecnico Scientifico, pubblicato agli inizi di luglio e revisionate alla luce delle successive integrazioni definite a fine luglio. Un lavoro che ha interessato i tecnici del Comune, i referenti sicurezza degli Istituti Comprensivi e l’ingegner Enrico Schiesaro, specificamente coinvolto come consulente tecnico.

La progettazione ha previsto diversi interventi quali: modifiche o spostamenti di infissi interni ed esterni, ricollocazione di aule in locali precedentemente adibiti ad altre attività didattiche, un numero ridotto di abbattimenti di pareti per creare vani più ampi, realizzazione di nuovi camminamenti esterni per aumentare le vie di accesso e di uscita, nonché interventi minori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Sono già previste e progettate tutte le nuove collocazioni degli arredi; l’attuale disponibilità di banchi singoli è elevata e le situazioni da gestire con i nuovi acquisti, già commissionati da tempo, sono contenute e monitorate.

Assessore e dirigenti rassicurano famiglie e studenti, confermando che tutti i plessi scolastici, con opportuni interventi, saranno in grado di ospitare le relative attività didattiche. Solo 3 aule del Centro Cpia, istruzione per gli adulti, verranno spostate in una sede diversa da quella dello scorso anno scolastico.

Gli interventi sono in fase di realizzazione e tutte le modifiche necessarie a garantire i requisiti previsti saranno terminati antro il 14 settembre. Per garantire l’avvio, alcuni interventi saranno realizzati in forma provvisoria e, con l’occasione, si sono programmate anche azioni di miglioramento generale, soprattutto degli infissi; per questi motivi alcune attività edili minori potranno protrassi e concludersi nelle settimane successive al 14, con lavori previsti fuori dall’orario scolastico e senza interferire con il regolare svolgimento delle attività didattiche.

Dirigenti e Amministrazione Comunale sono in continua sinergica collaborazione, per verificare che tutto sia conforme alle direttive ministeriali per la regolare riapertura e per la programmazione dei servizi e delle altre attività didattiche.