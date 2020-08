Porte aperte per i giovani calciatori 

GRIGNANO POLESINE (Rovigo) - Dopo la comunicazione ufficiale dell’inizio dell’attività calcistica per la stagione 2020/21 la Polisportiva Grignano mette in cantiere il primo evento stagionale con la collaborazione del Parma Calcio 1913. Nelle giornate del 2, 3 e 4 settembre i cancelli degli impianti sportivi di Grignano Polesine si apriranno ai giovani atleti che vorranno provare e conoscere la metodologia di allenamento del Parma Calcio.

Gli Open Day riguarderanno nello specifico le categorie dell’attività di base dei Pulcini 2010/11 ed Esordienti 2008/09 nei pomeriggi del 2 e 4 settembre dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Per le categorie agonistiche dei Giovanissimi 2006/07 ed Allievi 2004/05 l’appuntamento sarà invece per i pomeriggi del 3 e 4 settembre, sempre dalle ore 17:00 alle ore 20:00. I 3 giorni di allenamento saranno svolti con la supervisione dei Coach del Calcio Parma, secondo la metodologia già utilizzata negli ultimi anni dall’Academy rodigina, e nella giornata di chiusura del 4 settembre sarà presente anche il responsabile scouting emiliano per la zona del Veneto. Gli Open Day saranno svolti in sicurezza e nel pieno rispetto del protocollo per il contenimento del Covid-19. I ragazzi dovranno quindi presentarsi al campo indossando la mascherina e muniti di autocertificazione FIGC e visita medica in corso di validità. Per chi fosse interessato a partecipare può prendere visione della locandina disponibile nei profili Facebook ed Instagram della Polisportiva Grignano e chiamare il numero indicato.



Gli Open Day saranno solo il primo dei tanti eventi che quest’anno la società del presidente Roberto Schiesaro riuscirà a proporre nella provincia di Rovigo in collaborazione con il Calcio Parma 1913. La collaborazione con la società emiliana resta quindi più viva che mai ed è già stata rinnovata per altre due stagioni.

Si preannuncia un inizio di stagione molto frizzante per l’Academy rodigina con tante novità già in cantiere che saranno comunicate nelle settimane a seguire.