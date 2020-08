Riunione a Bottrighe per la conta dei danni di inizio agosto

Scopo dell’incontro dare informazioni alla comunità sulle istruzioni necessarie per procedere al censimento dei danni causati dal maltempo dal 1 al 3 di agosto,“In base a una prima stima dei danni, le zone più danneggiate sono state le frazioni di Mazzorno Sinistro, Cavanella Po, Adria centro e Bottrighe, dove un secolare cedro del Libano, collocato in una proprietà privata, è stato stroncato dal temporale per cadere in piazza della libertà - spiega Enrico Bonato - altri danni hanno riguardato il patrimonio verde su parchi, aree verdi e lungo i cigli delle strade per una cinquantina di interventi”.La procedura. I cittadini, potranno reperire l’apposita modulistica sul sito del comune e anche all’ufficio protocollo collocato al primo piano di Palazzo Tassoni.Una volta quantificati i danni accaduti nelle varie province venete, la protezione civile regionale invierà l’istruttoria elaborata, al governo, al quale compete un ulteriore verifica e la decisione dello stato di emergenza. Nel caso in cui ci sarà la proclamazione dello stato di emergenza, da parte del presidente del consiglio dei ministri, sarà nominato un commissario straordinario per la regione Veneto e a quel punto scatta la fase post emergenza. Fase che prevede le verifiche dei danni con la relativa procedura per il risarcimento dei danni subiti.