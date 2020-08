Lorenzo Murciano lancia il ticket per le regionali con Gessica Ferrari

ROSOLINA (Rovigo) - I due outsider del Partito democratico in lista per un seggio in Consiglio regionale veneto fanno squadra e cominciato una corsa a due, per darsi forza a vicenda contro la coppia Diego Crivellari e Maria Laura Tessarin ed il consigliere uscente Graziano Azzalin. Gessica Ferrari è di Adria, Lorenzo Murciano è di Fiesso Umbertiano, ed ha deciso di iniziare la propria campagna elettorale verso le regionali dal Delta del Po, un territorio simbolo per la provincia di Rovigo, a cui dedicherà numerose attenzioni.

Lorenzo Murciano (LEGGI ARTICOLO), architetto e candidato alle regionali nelle liste del Partito Democratico ha voluto girare tutto il territorio del Delta in bicicletta insieme alla collega di partito Gessica Ferrari, comprendendone e analizzandone le caratteristiche, le peculiarità, le opportunità e le problematicità da risolvere.

“Ho deciso di interpretare questa campagna elettorale come un viaggio nel mio territorio, per il mio territorio: il Polesine – spiega Murciano, che ha scelto di girare il Delta in bicicletta -. Un viaggio che voglio condividere con Gessica Ferrari, amica e compagna in questa nuova avventura, per unire le nostre forze, dato che la legge elettorale consente di esprimere una preferenza per un uomo e una per una donna”.

Il loro viaggio è iniziato questo fine settimana dal Delta del Po: “Una terra che ben rappresenta Il Polesine, ricca di opportunità inespresse, che deve essere valorizzata – prosegue Murciano -. Come fare? Supportando i suoi abitanti, supportando il turismo e aiutandolo a crescere in modo rispettoso dell'ambiente. Questo presuppone una serie di interventi a livello regionale che vanno dal potenziamento dei collegamenti tra le varie coste, ora davvero carenti, per facilitare l’uso di intermodalità di spostamento come la bici e la barca, alla messa in sicurezza delle strade e dei percorsi già esistenti, in modo tale da poter ospitare un turismo lento e sostenibile. Non da ultimo il turismo deve passare anche per una scoperta e valorizzazione delle attività produttive tipiche del Delta. In questo modo si possono creare opportunità di lavoro anche legate a questo settore, valorizzando principalmente i produttori di eccellenze locali”.

In poche parole, l’obiettivo di Murciano è quello di costruire un nuovo ambiente, o meglio, turismo per il Delta del Po: “Sono stufo di sentire dire che il Delta è come la Camargue. Voglio iniziare a sentire che è la Camargue ad assomigliare al Delta”.