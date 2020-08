Al via la stagione sportiva della Solmec Rhodigium [VIDEO]

ROVIGO - Entusiasmo, curiosità per i nuovi arrivi, e un po' di incertezza per il futuro, martedì 25 agosto si sono aperte le porte alla quarta stagione in serie B femminile della Solmec Rhodigium Basket Rovigo.

Ritrovo ore 19 presso il Palasport di Rovigo con dirigenza, staff tecnico e giocatrici. Nonostante le difficoltà e le incertezze del momento, la società rossoblu fiore all’occhiello della provincia di Rovigo per numero di tesserati, qualità degli istruttori, e programmazione, non ha mai smesso di organizzare la ripartenza.

Dopo il grandissimo successo dell’animazione estiva Timeout Summer 2020, ancora attiva e che chiuderà le porte al pubblico solo l’11 settembre e dopo gli allenamenti a piccoli gruppi del settore giovanile svolti fino alla fine di luglio, è arrivato il momento della ripresa della Solmec Rhodigium: la prima squadra femminile che per il 4° anno consecutivo parteciperà al campionato interregionale (Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia) di serie B femminile.





Tante novità e moltissime riconferme. La rivoluzione dello staff tecnico (con Giulia Pegoraro, ndr) ha segnato una sorta di anno zero in casa Rhodigium Basket: la rosa è stata ringiovanita ed è chiaro l’obiettivo di raccogliere i frutti dell’ottimo lavoro svolto nel settore giovanile negli ultimi anni inserendo a pieno titolo nel roster ben 6 atlete del settore giovanile (Sambinello, Visentin, Marchetti, Capuzzo e Modena). Nonostante i cambiamenti gli obiettivi sono rimasti immutati. Provare a conquistare la promozione in serie A 2 sul campo (la società ha scelto di non accettare il ripescaggio d’ufficio), con un roster giovane, di giocatrici rodigine, attaccate alla storia e alla maglia rosso blu.

La preparazione prevederà un primo ciclo di sei settimane, dove si alterneranno le sedute di preparazione fisica guidate dalla preparatrice Sara Cappellato, alle sedute tecniche di pallacanestro. Già dal 5 settembre si proverà, se verranno confermate le linee guida ufficiose al momento, a scendere in campo con delle partite amichevoli. Come da tradizione sarà un’amichevole casalinga contro il Basket Sarcedo, squadra militante nel campionato di serie A2, ad aprire ufficialmente la stagione sportiva. La speranza è quella che, rispettando le distanze e prenotandosi sulla piattaforma che verrà creata a doc, già dal 5 settembre sarà possibile assistere alle amichevoli.

In attesa di scoprire quando inizierà ufficialmente il campionato di serie B, intanto si iniziano a scaldare i motori, consapevoli delle difficoltà e degli sforzi necessari da parti di tutti.

“È necessario, in questo momento - sottolinea la presidente Galasso - spendere un ringraziamento per l’azienda rodigina Solmec, da anni Title Sponsor della prima squadra femminile rodigina e che anche quest’anno, nonostante le difficoltà che tutto il mondo sta attraversando ha confermato il suo sostegno e la sua vicinanza al club. Un grazie alla famiglia Casarotti che crede nel progetto sociale e sportivo della Rhodigium e a cui la società stessa porta una enorme riconoscenza”.

AL momento gli allenamenti rimarranno comunque a porte chiuse.

Questo il roster della stagione sportiva 2020/2021:

Claudia Castria

Eleonora Vaccarini

Maria Sole Vettore

Elisa Ballarin

Chiara Turri

Martina Malin

Carla Veronese

Emma Cognolato

Lucia Ferri Valentina

Virginia Furlani

Martina Viviani

Simona Sorrentino

A queste giocatrici saranno aggregate, per la prima volta, dopo tre anni di lavoro importante svolto sul settore giovanile:

Aisha Sambinello 2004

Chiara Visentin 2004

Irene Marchetti 2005

Anna Capuzzo 2005

Aurora Restina 2005

laria Modena 2006

Coach: Giulia Pegoraro