Lorenzoni e Crivellari a Porto Viro per sostenere Marialaura Tessarin

PORTO VIRO (Rovigo) - La campagna elettorale sta entrando nel vivo. Man mano che si avvicina l'appuntamento con il voto del 20 e 21 settembre le agende dei candidati sono sempre più fitte di iniziative. Domenica 30 agosto tutti i riflettori saranno puntati sulla città di Porto Viro. E’ infatti in programma l'apertura della campagna elettorale dell’assessore comunale Marialaura Tessarin, candidata in Polesine nella lista Pd al consiglio regionale del Veneto.



Il Delta Sporting Club farà infatti da cornice a un aperitivo che vedrà protagonista, insieme alla candidata Tessarin, Arturo Lorenzoni, candidato presidente per il Veneto che Vogliamo.

“Per me è un grande onore aprire ufficialmente la mia campagna elettorale a fianco di Arturo - dichiara l’assessore - l’ho conosciuto alla Festa de L'Unità provinciale di Stienta. In quell'occasione gli ho parlato delle bellezze della nostra città, degli scorci naturali che la rendono un dipinto, della fauna e della flora che li popolano e delle eccellenze gastronomiche che la contraddistinguono".



"Ne fu molto incuriosito e mi promise che sarebbe venuto a visitarla al più presto; così è stato, domenica infatti sarà con noi. Il mio staff ed io lo accoglieremo con grande entusiasmo, il sentimento che più di ogni altro ci sta accompagnando in questo inizio di campagna elettorale. Stiamo lavorando sodo, l'energia e la voglia di fare sono alle stelle, così come la profonda convinzione che Arturo sia la figura giusta per governare il nostro Veneto".



Sottolineando: "E’ una persona brillante, preparata e competente, sensibile ma allo stesso tempo razionale, un politico che alle chiacchiere risponde coi fatti, tre anni di buona amministrazione a Padova lo stanno a dimostrare".

"L’aperitivo è aperto a tutti e si svolgerà rispettando rigorosamente il protocollo anti-covid, per cui mi auguro la più ampia partecipazione possibile.” Conclude l’assessore.

Nel corso dell’evento, oltre a Marialaura Tessarin e Arturo Lorenzoni che esporranno il loro programma, interverranno altri protagonisti della scena politica e culturale basso-polesana, tra cui l’ex deputato Diego Crivellari, candidato al consiglio regionale.

Per chi fosse interessato, l'appuntamento è per domenica 30 agosto alle ore 18:30 al Delta Sporting Club, sito in viale VII Mari a Porto Viro.