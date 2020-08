Mancin nell'esercito delle svolte di Popoli

, giunta a spegnere quest'anno la sua cinquantottesima candelina con numeri impressionanti., valida come terzo atto del Campionato Italiano Velocità Montagna.Dopo aver saltato il precedente Trofeo Luigi Fagioli, andato in scena lo scorso fine settimana,in classe GT Cup, iscritta e messa a disposizione dal team patavino Gaetani Racing.“Siamo pronti per questa nuova avventura – racconta Mancin – e torneremo alla guida della splendida rossa di Maranello, messa a disposizione da Gaetani Racing, dopo il bel secondo posto ottenuto al Nevegal,Inutile negare che l'assenza del pilota di Rivà, nel precedente atto della serie, abbia contribuito all'uscita dal podio provvisorio in classe GT Cup, classifica che ora lo vede al quarto posto.– sottolinea Michele Mancin – perchè non avendo la forza, almeno per il momento, di partecipare a tutte le gare del campionato abbiamo studiato un programma che ci permetta di essere efficaci, seppur con meno uscite. Diciamo che abbiamo meno colpi in canna, rispetto alla concorrenza, e per questo dobbiamo giocarceli per bene.Classico il format di gara per la Svolte di Popoli con le due sessioni di prove ufficiali che si articoleranno nella giornata di Sabato 29 Agosto, precedendo le due tornate ufficiali di gara che si terranno alla Domenica seguente, con partenza in mattinata.in ottica di Coronavirus, metteranno alla prova i numerosi concorrenti al via, sulla strada che da Popoli si arrampica verso il bivio per San Benedetto in Persillis.“Una gara che è anche una piccola vacanza per noi – conclude Mancin – ed infatti, avendo l'attività chiusa per ferie questa settimana, ho avuto modo di riposarmi e di concentrarmi esclusivamente su questa gara. Ho già corso qui, credo nel 2009, con la mia Peugeot 205. Riguardando dei video ho riconosciuto alcuni tratti ma i ricordi sono molto vaghi.