Il recupero dei manufatti di pregio storico interessa anche il mondo femminile

ROVIGO - Il mondo del recupero, della ristrutturazione, del restauro e della conservazione del grande patrimonio artistico italiano esercita un grande fascino, soprattutto sulle donne. Lo dimostrano i dati nazionali: si parla infatti di un rapporto donna/uomo di 9 a 1. Perfettamente in linea con l’andamento nazionale anche il corso per operatore per la conservazione di elementi costruttivi di pregio, giunto alla sua nuova edizione che ha fatto registrare un 70% di donne tra i nuovi iscritti. La passione per il restauro, dunque, è femmina ed è un settore dove sempre di più vengono richieste figure altamente specializzate. Un percorso formativo qualificante che offre buone opportunità di impiego.

“Un segnale importante – afferma il Presidente Assistedil Franco Girardello – che oltre a qualificare personale sulle tecniche di recupero e valorizzazione del nostro patrimonio è in linea con gli obiettivi della nostra Scuola che sono quelli di far crescere la sensibilità delle maestranze sul recupero attraverso l’utilizzo di materiali ecobiocompatili legati ai concetti del risparmio energetico.”

“Altro aspetto fondamentale – fa eco il Vicepresidente Giorgio Roman – è legato all’occupazione femminile fondamentale in questo particolare ed importante settore dell’edilizia, che da questo tipo di attività formativa trova sicuramente impulso. La sicurezza è poi un altro importante elemento che caratterizza tutta la nostra attività formativa. I partecipanti sono formati ed informati sul lavorare in sicurezza e sul rispetto delle norme di prevenzione anti Covid-19”

Un corso nato dalla sinergia tra l’Associazione SST Grandi Restauri e Assistedil, che ha come obiettivo quello di formare figure professionali in grado di operare nel restauro e nella conservazione e manutenzione dei manufatti lapidei. Il corso si avvale anche della rete collaborativa creatasi con la Curia Vescovile di Rovigo e il Vicario Don Damiano Furini che garantisce ai corsisti una formazione da subito sul campo.

“Gli operatori culturali, che attraverso l’esperienza diretta sull’opera, acquisiscono velocemente numerose, importanti e significative informazioni – spiega la responsabile Susanna Sara Trevisan – i corsisti vivono direttamente la preparazione del cantiere, l’analisi dello stato di fatto e di degrado delle opere, lo studio dei materiali e delle tecniche applicative da effettuare durante gli interventi; il tutto secondo la Regola Dell’ Arte e dall’esperienza del Maestro, docente del corso Gilberto Quarneti che è un riferimento al livello nazionale ed internazionale nel nostro settore”.

Il primo di settembre il corso, giunto alla sua terza settimana, chiuderà la fase di lezioni frontali per lasciare spazio al periodo di tirocinio che permetterà ai ragazzi di applicare le conoscenze acquisite in un contesto aziendale e poter quindi attestare un’esperienza professionale. “Terminato il percorso è prevista un’attività mirata ad accompagnare i ragazzi nel mondo del lavoro, – conclude Trevisan - nella quale si cercherà di cogliere la propensione di ogni singolo allievo, con l’obiettivo di progettare e attivare azioni di inserimento lavorativo. Il settore del restauro coinvolge molteplici realtà, oltre al cantiere la nostra attività è legata alle ricerche d’archivio, ai laboratori di chimica, agli istituti di ricerca dei materiali e di nuove tecnologie e molto altro, pertanto le possibilità di sbocchi professionali sono varie e numerose. Non dobbiamo dimenticare che noi restauratori, riportiamo in luce le nostre origini attraverso il restauro di opere d’arte, risvegliamo antiche arti e mestieri”.

Il percorso formativo per operatore per la conservazione di elementi costruttivi di pregio si rivolge a tutti i ragazzi di età compresa tra i 18 e i 29 anni, residenti in Veneto, disoccupati e iscritti al programma Garanzia Giovani. Ad oggi il corso conta una capienza massima di sei studenti, ma anche quest’anno le richieste per accedervi sono state molte di più.