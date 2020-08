Zaia sul Coronavirus: "Tanti asintomatici, impatto ospedaliero assolutamente basso"

VENEZIA MARGHERA - 1.508.033 tamponi in Veneto, con media di 12mila 500 tamponi al giorno nell'ultima settimana. Il presidente della Regione Luca Zaia dalla sede della Protezione civile regionale di Venezia Marghera fornisce i dati aggiornati sul Coronavirus. Ai tamponi vanno aggiunti 1 milione e 300mila di test rapidi. "Siamo la comunità che ha fatto piu tamponi al mondo rispetto al numero degli abitanti. Il numero dei positivi dal 21 febbraio a oggi è di 22.469, 132 in piu rispetto a ieri. I veneti oggi 27 agosto in isolamento sono 7.036, 512 in più in 24 ore.

"Questo è un elemento di virtuosità, quello di trovare tanti positivi" afferma Luca Zaia.

Coronavirus in ospedale. I ricoverati in ospedale sono 140, 10 in più rispetto a ieri, di cui 52 positivi. 8 in terapia intensiva di cui 5 positivi. "Nei mesi peggiori - ricorda Zaia - erano oltre 2400 i ricoverati e in terapie intensiva diverse centinaia. I morti ad oggi sono 2.117, una persona è morta nelle ultime 24 ore".

Le percentuali. Oggi i positivi sono il 31,57% degli isolati, uno su tre è positivo. Solo il 7,25% dei positivi ha sintomi, ovvero solo il 2,29% degli isolati ha sintomi. "L'impatto ospedaliero è assolutamente basso. Assolutamente sostenibile dal punto di vista clinico, sanitario, ospedaliero. Abbiamo una carica di asintomatici importante. Si abbassa l'età media sotto i 38 anni, si abbassa la mortalità degli over 70, la qualità delle cure è diversa rispetto al 21 febbraio".

Per chi torna dalla Sardegna. La Regione Veneto oggi emette una ordinanza che rende facoltativo il test per coloro che ritornano dalla Sardegna, "qualora lo decidessero possono fermarsi al point dell'aeroporto o ai Point ulss su base volontaria gratuita. Stiamo tentato di essere perforamenti rispetto a situazione contingente" aggiunge Zaia.

Summer fest a Cortina. Hanno partecipato circa 500 persone il 20 agosto al Summer fest di Cortina, è stata trovata una persona positiva. "Avviso tutti coloro che tutti coloro che ci sono andati il 20 agosto di recarsi al drive in per il tampone volante allo stadio del ghiaccio di Cortina il 28 agosto dalle 14.30 alle 18.30. Questo rientra nella nostra volontà di contact tracing" dice Zaia.

Tamponi ai docenti. "Ricordo essere su base volontaria- spiega Zaia -, quindi avviene attraverso l'accesso ai point delle Ulss senza prenotazione. A Rovigo i medici di base si sono resi tutti disponibili. Mi auguro che l'accesso degli insegnanti sia diluito. Nella partita della scuola noi ci siamo messi a disposizione, è una competenza del Governo".

"Per la scuola io rimango convinto che gli studenti debbano stare senza mascherina, ad un metro l'uno dall'altro, mentre gli operatori avere la mascherina".



Influenze invernali. "Le tratteremo tutte come influenze da Coronavirus. Subito il test rapido".