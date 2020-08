Covid-19: 1 milione e mezzo di euro per la Protezione civile

VENEZIA - “A fianco del personale sanitario, che nella guerra al coronavirus ha magnificamente rappresentato e sta tuttora rappresentando le truppe d'assalto, fondamentali sono stati e continuano ad essere anche i reggimenti logistici e questi, altrettanto magnificamente, sono rappresentati dai volontari della Protezione Civile”. Lo afferma Gianpaolo Bottacin, l’assessore regionale alla Protezione Civile nell’annunciare che la Giunta regionale, su sua proposta, ha deliberato un contributo di 1.490.000 euro a ristoro delle spese sostenute dai volontari del Veneto per affrontare le conseguenze dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

“Dall’8 febbraio fino al 31 luglio, la fase più acuta, abbiamo avuto oltre 9.000 volontari in campo – sottolinea l’assessore – persone che hanno donato complessivamente oltre 130.000 giornate di attività, con azioni in più campi: dal montaggio delle tende per le attività di pre-triage all’esterno delle strutture ospedaliere all’allestimento di cinque ospedali dismessi per le emergenze, dall’informazione alle persone che si recavano presso le strutture sanitarie al supporto ai Centri Operativi Comunali (COC) e alle sale operative (regionale e provinciali), dall’assistenza alla popolazione per la consegna dei generi di prima necessità alla fondamentale distribuzione delle mascherine alla cittadinanza, inizialmente irreperibili, e molto altro ancora”.

Un supporto, quello fornito dagli uomini della Protezione Civile, che si è rivelato preziosissimo. Ogni attività, tramite la Direzione competente, è stata puntualmente registrata dall’assessorato regionale alla Protezione Civile.

“A fine luglio – spiega l’assessore Bottacin - ho voluto incontrare i rappresentanti provinciali delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e i referenti di alcune organizzazioni nazionali che hanno operato nell’emergenza. Dopo aver condiviso con loro i criteri di ripartizione, ho inteso riconoscere questo contributo straordinario, che la Giunta ha deliberato questa settimana”.

“Ovviamente i nostri volontari – conclude l’assessore -, anche se a ranghi leggermente ridotti viste le diminuite necessità logistiche, continuano ad essere assolutamente sul pezzo. Per questo il mio ringraziamento a loro va anche per l’attività che stanno continuando a portare avanti e a svolgere anche in questo momento”.