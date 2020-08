Crivellari ed Azzalin sottoscrivono l'appello della rete degli studenti e dell'unione degli universitari

ROVIGO - “Il Veneto deve investire sul futuro dei propri giovani, fermare la fuga all’estero di troppi ragazze e ragazzi in cerca di un lavoro qualificato all’altezza delle proprie aspettative e del proprio talento. La nostra, al di là della vulgata leghista, è ancora una regione di emigranti. Per questo ho sottoscritto con convinzione l’appello promosso dalla Rete degli Studenti Medi del Veneto e dall’Udu Padova, Verona e Venezia”. Ad annunciare il sostegno alla ‘piattaforma’ studentesca è Graziano Azzalin, consigliere del Partito Democratico e candidato alle Regionali del 20-21 settembre.

“L’ho fatto senza esitare, perché in tutti questi anni sono sempre stato dalla loro parte e continuerò ad esserlo. Il diritto allo studio deve essere garantito con i fatti, non solo a parole, attraverso la revisione delle soglie Isee, con abbonamenti agevolati per gli studenti su treni regionali e un sostegno abitativo vero ai fuori sede. Oltre a più borse di studio: ho proposto di stanziare un milione di euro l’anno per il Polesine un territorio ancora a forte dispersione scolastica”.

“Dobbiamo sfruttare le risorse del Recovery Fund anche in questo campo, realizzando un patto territoriale per la scuola e la formazione permanente, che parte dagli asili nido, da aumentare e rendere accessibili a tutti, fino alla tutela del diritto allo studio per gli universitari, passando per l’indispensabile messa in sicurezza e ammodernamento degli edifici scolastici e il potenziamento della rete bibliotecaria”.

“Una Regione a misura dei più giovani, con questa motivazione ho sottoscritto l'appello della Rete degli Studenti e dell’Unione degli Universitari, affinché le proposte della loro piattaforma possano trovare spazio nella prossima legislatura regionale”. Anche Diego Crivellari, candidato consigliere regionale per il Partito Democratico alle elezioni del 20 e 21 settembre, ha sottoscritto l’appello della piattaforma della Rete degli Studenti Medi e dell’Unione degli Universitari per una Regione a misura di studente.

“Ambiente, trasporti, sanità, cultura e diritto allo studio: temi fondamentali che spesso ho condiviso anche nelle battaglie studentesche condotte in passato e che ancora oggi continuano a mancare nell'agenda quotidiana delle politiche regionali del Veneto. - spiega Crivellari - Gli studenti hanno ragione: servono una più incisiva legge regionale sul consumo di suolo e maggiori investimenti sulle aree verdi, valorizzando quelle già esistenti nelle città e creandone di nuove”. Il candidato consigliere aggiunge inoltre: “Concordo con gli studenti quando chiedono un abbonamento unico a prezzo calmierato per i trasporti. È vero che ci sono poche corse, spesso troppo affollate e, non di rado, addirittura assenti quando ci si muove dal capoluogo verso le altre città polesane. Se sarò eletto consigliere regionale, mi batterò attivamente per garantire a tutte e a tutti la possibilità di studiare, promuovendo sostegni per gli affitti e per la connessione, oltre che al rimborso della trattenuta della borsa di studio per i servizi di cui non si è beneficiato durante il lockdown”.