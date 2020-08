Da lunedì gli "Open Day" rossoblù

ROVIGO - Il Baseball Softball Club Rovigo apre le sue porte ai giovani della città. E’ ormai tutto pronto per gli “Open Day” rossoblù, iniziativa promozionale che mira ad avvicinare al batti e corri tanti bambini e bambine in un periodo cruciale dell’anno in cui solitamente si scelgono le discipline sportive da praticare durante l’anno scolastico.

Per questo a partire da lunedì 31 agosto e fino al rientro in classe degli studenti, fissato il 14 settembre, il Baseball Softball Club Rovigo consentirà a chiunque di entrare in contatto con un ambiente genuino che garantisce ai ragazzi una crescita non solo dal punto di vista sportivo ma anche educativo e sociale. Tutti i giorni, a partire dalle 17, sarà possibile far visita al bellissimo campo da baseball e softball in via Vittorio Veneto in Tassina. Una vera e propria oasi di benessere che consente lo svolgimento di ogni attività nel massimo rispetto dei protocolli di sicurezza dettati dall’emergenza covid-19. Vale la pena ricordare che proprio grazie agli ampi spazi verdi del diamante rossoblù il Baseball Softball Club Rovigo è riuscito a superare di slancio il blocco alle attività della scorsa primavera.

Di fatto la società rodigina non si è mai fermata e lo scorso 18 maggio è stata la prima in Italia, escluso il calcio professionistico, a riprendere gli allenamenti collettivi di tutte le sue formazioni. Un ritorno alla normalità in piena sicurezza, che ha consentito anche di riproporre il Summer Camp, la tradizionale animazione estiva rossoblù che anche in questa edizione 2020 si è tradotta in un grande successo facendo registrare il “sold out” sia nel mese di giugno che in quello di luglio.

Ora, al rientro dalle vacanze, è di nuovo tempo di baseball e softball e gli “Open Day” rappresentano l’occasione giusta per conoscere da vicino le tante proposte della società presieduta da Alessandro Boniolo. Ogni giorno ad accogliere i giovani al campo della Tassina ci saranno i qualificati tecnici ed educatori rossoblù, capeggiati dall’inossidabile Fidel Reinoso. Saranno loro a spiegare ai piccoli ospiti e alle famiglie quanto ci si possa divertire con mazza e guantone in un contesto sano e nel pieno rispetto dei valori dello sport e dell’educazione.

Gli “Open Day” del Baseball Softball Club Rovigo anticipano di qualche giorno analoga iniziativa organizzata dalla Fibs che coinvolge ben cento società dislocate nel territorio nazionale, compresa quella rossoblù. Si chiama “Prime basi” ed è un programma di reclutamento dedicato a nuclei familiari al cui interno sia presente almeno un/a ragazzo/a di età compresa tra i 7 e i 12 anni. Dal 7 settembre al 4 ottobre saranno proposte sessioni di gioco di un’ora e un quarto su appuntamento presso gli impianti sportivi delle società aderenti, durante le quali operatori specializzati sono a disposizione per presentare i primi elementi, i fondamenti educativi e, soprattutto, il grande divertimento che accomuna baseball e softball.