Solo la politica della prevenzione può salvare il sistema sanitario nazionale pubblico

, a sostegno della candidatura acommentani i dati Ocse in materia di sanità pubblica."Oggi, in pieno periodo Covid-19, siano in balia di quello che per anni questo Paese non ha fatto: investire in prevenzione. Mascherine si, mascherine no, tamponi si tamponi no, lockdown si lockdown no,Un paradigma da sempre invocato per il suo alto rapporto costo beneficio in cui investi 1 e ritorna di guadagno 3 mai realmente perseguito.Vuoi vedere che il Covid-19 non ha fatto tutto da solo e ha trovato un sistema sanitario alleato?Aumentano gli obesi e non diminuiscono i fumatori. Cresce il consumo di alcolici, ma aumenta di percentuali minime l'attitudine al movimento fisico. La malattie croniche si confermano una bestia tutta da domare. Ne conseguono alte ricadute sanitarie, economiche e sociali.In Italia si ritiene esistano 3 milioni di diabetici, e si prevede che 5 milioni di persone saranno affette dalla malattia entro il 2025.Quanto costa curare il diabete in Italia? Circa 6 miliardi l’anno.Oltre il 30% degli over 65 ha molta difficoltà a gestire la preparazione dei propri pasti, fare la spesa e svolgere attività domestiche. Saranno ben 1,6 milioni, nel 2028, le persone non in grado di svolgere queste attività quotidiane. Mentre quelle con problemi di autonomia arriveranno a 4,7 milioni.Ecco perchéDa qui alle considerazioni sulla sostenibilità effettiva del servizio sanitario nazionale, il passo è breve. È auspicabile che si intervenga al più presto partendo da un riequilibrio del riparto del fondo sanitario nazionale, basato sui reali bisogni di salute.Politicamente potremmo proporre una vera e propria figura sanitaria che si occupi di prevenzione e supporti i corretti stili di vita. Promuovere la figura del laureato in scienze motorie nelle strutture sanitarie pubbliche, nelle Ulss, negli Ospedali. L’inserimento della figura professionale del laureato in scienze motorie in ambito sanitario, come esperto del movimento andrebbe a completare il team di specialisti che si occupano del problema motorio e dell’attività fisica a 360 gradi.