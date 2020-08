Un giovane polesano per coach Ventura

ROVIGO - Antonio Agujaro, 190 cm per 83 chili, è una nuova Pantera! La guardia, classe 2000, cresciuta nella Pallacanestro Lendinara sarà uno degli Under del Cipriani Nuovo Basket Rovigo assieme a Alberto Grignolo, Davide Zambotto, Enrico Motton, Alessandro Capetta e Francesco Argenziano.

Agujaro è uno degli Under polesani che rappresenta il futuro della pallacanestro polesana e l’intento dello staff dell’NBR è esattamente quello di lanciare in Serie D tutti i giovani della Provincia di Rovigo che lo meriteranno e che daranno la disponibilità a sposare il progetto che è sì dell’NBR, ma che vuole coinvolgere tutte le altre società del territorio. Disponibilità che, da parte della Pallacanestro Lendinara, c’è stata sin dal primo istante. Il rapporto di collaborazione fra il Club delle Pantere e il Lendinara è iniziato nella scorsa stagione con un’importante sinergia a livello di giovanili Under 16 Gold, dando vita alla formazione più prestigiosa del Polesine, e Under 20. Proprio in quest’ultima giocavano Agujaro, Argenziano e Motton, che ora si ritroveranno come compagni di squadra nella Serie D che sarà portacolori nel Veneto del movimento della palla a spicchi maschile. Il senso della missione dell’Nbr è esattamente questo: la prima squadra rossoblù vuole essere il faro per tutti i giovani giocatori polesani di tutte le società del territorio. Lendinara, e prima ancora il Basket San Martino e Centro di Formazione Sportiva, hanno dimostrato coi fatti di non farsi coinvolgere da infantili campanilismi.

Agujaro nella scorsa stagione è stato il trascinatore della formazione Under 20 della Pallacanestro Lendinara che, nonostante un campionato in fondo alla classifica, lo ha fatto comunque crescere. Dotato di un’ottima penetrazione, "Toni" Agujaro ha fatto tutta la trafila delle giovanili del Lendinara, con delle memorabili finali Under 16 proprio nella sua città; è stato punto di forza della Selezione Provinciale e ha partecipato pure a quelle regionali. Ha assaggiato anche la pallacanestro nazionale grazie alla partecipazione di un prestigioso torneo con la maglia della 4T Ferrara e uno in Spagna. Ha giocato anche nella Prima Divisione del Lendinara e, dunque, ha già testato la fisicità della pallacanestro dei senior. Quest’anno è arrivata la chiamata di coach Maurizio Ventura e la giovane guardia polesana non ha esitato. “Darò il massimo di me stesso, con tutte le mie forze, non mi risparmierò mai – promette Agujaro – Non vedo l’ora di iniziare!”. L’inizio della preparazione è previsto per giovedì 3 settembre al palasport. Salvo capitan Khalifa Diagne, che è ancora in Senegal, ci saranno tutte le Pantere. Con l’arrivo di Agujaro, il mercato del Cipriani Nuovo Basket Rovigo, che ha portato in rossoblù ben sei giocatori, si chiude.