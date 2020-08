Partono i rimborsi dei titolari di abbonamenti Busitalia

Hanno diritto al rimborso tutti gli abbonati pendolari, studenti e lavoratori, in possesso di un abbonamento valido emesso da Busitalia Veneto, acquistato prima del 9 marzo 2020, e che non hanno potuto utilizzarlo a causa del cosiddetto lockdown.



La forma di erogazione del rimborso sarà la seguente: prolungamento della durata del precedente abbonamento tramite emissione di un abbonamento gratuito da materializzare sull’app Busitalia Veneto o da farsi stampare in biglietteria, di durata pari al periodo di mancato utilizzo; nel caso di impossibilità di utilizzo (es. ultimo anno di studi, cambio residenza), emissione di voucher sotto forma di credito da utilizzare sull’app Busitalia Veneto per acquistare un diverso abbonamento oppure biglietti.



A partire da venerdì 28 agosto saranno pubblicati sul sito www.fsbusitaliaveneto.it il regolamento completo e il form da compilare per la richiesta di rimborso.

Il cliente deve presentare la richiesta di rimborso esclusivamente mediante la compilazione dell’apposito form on line sul sito ed allegando copia di tessera e abbonamento, dichiarazione ex DPR 445/2000 del periodo e della causa di mancato utilizzo dell’abbonamento e documento di identità.



Non saranno ritenute valide richieste presentate con altre modalità. Successivamente alla verifica della richiesta e comunque entro 30 giorni dalla compilazione on line, il richiedente riceverà una mail che confermerà il riconoscimento del prolungamento della durata dell’abbonamento e le modalità per riscattare un abbonamento della stessa tipologia di quello per cui si è chiesto il rimborso e valido per un periodo pari a quello di mancato utilizzo, a partire dalla prima data utile e comunque entro 12 mesi.