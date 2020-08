Ingressi dalla Sardegna, le istruzioni da seguire

ROVIGO - Le persone che fanno ingresso, con qualsiasi mezzo, nel territorio della Regione del Veneto e che nei 14 giorni precedenti hanno transitato o soggiornato in Sardegna, possono effettuare un test di screening al Covid-19 a mezzo tampone.

La persona, in attesa dell’esito del test, non è sottoposta a isolamento domiciliare fiduciario, ma può riprendere la vita di comunità nel rispetto di tutte le raccomandazioni igienico-comportamentali finalizzate alla prevenzione della diffusione del Covid-19.

In caso di esito positivo, la persona si colloca immediatamente in isolamento fiduciario e viene presa in carico dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica per il monitoraggio. Il test è gratuito ed è possibile effettuarlo nei seguenti Punti ad accesso diretto (senza prenotazione):

Ospedale di Rovigo - Corpo F accesso lato sud pensilina rossa

lunedì-venerdì 12.00 - 14.30

sabato 9.30-11.30

Ospedale di Adria - Punto prelievi piano terra presso Ospedale Vecchio

lunedì-venerdì 13.00-14.30

sabato 10.30-12.00

Ospedale di Trecenta - Punto prelievi piano terra

lunedì-venerdì 11.30-13.00

sabato 9.30-11.00