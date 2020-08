Giovanni Allevi “revoluziona” la piazza di Rovigoracconta 

ROVIGO - Rovigoracconta, il festival dei libri e della musica che rende famosa Rovigo in Italia, è cominciato nel nome della salute della cultura. La piazza abbonda di persone, per quante ne può concedere il Covid, il pubblico è In buona parte mascherato, posizionato nelle sedie predisposte nel recinto secondo le normative Covid, ai tavoli dei bar che danno sulla piazza Vittorio Emanuele II, in piedi attorno alla transenne.

Qualche minuto prima dell'inizio Mattia Signorini, direttore artistico ed ideatore della kermesse assieme a Sara Bacchiega, si aggira nervoso ma col sorriso stampato. La serata si preannuncia interessante e poi c'è l'adrenalina dello spettacolo dal vivo che deve cominciare. "È il primo anno che non ho alcuna aspettativa - ammette -. Alle scorse edizioni mi domandavo quanta gente verrà, ci sarà bel tempo. Quest’anno l'obiettivo era quello di arrivare a questo momento, alla partenza, niente affatto scontata".

Prima della star della serata ci sono i saluti degli sponsor e dei principali sostenitori. Fondazione Cariparo con Laura Foralosso, la Regione Veneto grazie all'assessore Cristiano Corazzari, il Comune di Rovigo con l'assessore Roberto Tovo, Asm Set con la presidente Manuela Nissotti.

Alle 19.10 Giovanni Allevi, musicista e compositore internazionale, per la prima volta in città sale sul palco di Rovigo tra gli applausi scroscianti dei presenti. Si mette al pianoforte e le note cominciano a riempire la piazza e a trasportare l'uditorio in un mondo lontano che solo la musica sa fare.

"Revoluzione" è il titolo del libro che è venuto a presentare a Rovigoracconta in anteprima nazionale, un testo squisitamente filosofico che parla di due eventi traumatici che hanno fatto scattare la scintilla della scrittura. Il rigore analitico è alternato ad un proprio e vero volo dell'immaginazione. "Revoluzione" mira a trasformare ogni lettore in un vero "revoluzionario". Il senso verrà compreso solo leggendolo.

Dopo il dialogo la musica riprende con la sua levita'.