Un battesimo importante, presentazione ufficiale della stagione in piscina

ROVIGO - Sabato 29 agosto grande festa del nuoto al polo natatorio di Rovigo se ci sarà bel tempo nel parco dell’impianto, se pioverà all’interno della struttura. Hanno già assicurato la loro presenza il sindaco di Rovigo Gaffeo, gli assessori allo sport comunale e regionale Alberghini e Corazzari, il delegato del coni provinciale Taschin, il presidente regionale del coni Bardelle, il delegato provinciale Fin, Sasso a fare gli onori di casa il presidente della Rhodigium nuoto e vicepresidente della federazione regionale nuoto Lindaver. Dalle 18,00 ingresso gratuito al polo natatorio per tutti, con tutti gli atleti del nuoto sincronizzato del nuoto e del triathlon, su tutte le due atlete della nazionale italiana della Rovigonuoto Valentina e Giulia Maggio.

La presentazione della stagione agonistica delle squadre che fanno attività al Polo Natatorio di Rovigo è in programma per sabato 29 agosto alle 18 presso la struttura di viale Porta Po 88 a Rovigo. Una novità che precede la ripresa delle attività agonistiche che quest’anno sono state compromesse dall’emergenza Covid-19. Le società Rhodigium Nuoto, Rovigo Nuoto e Rhodigium Team, presenteranno l’intera stagione ricordando a quali manifestazioni prenderanno parte le varie squadre dal nuoto, alla pallanuoto, dal nuoto sincronizzato al triathlon. A fare gli onori di casa ci sarà il presidente della Rhodigium Nuoto nonchè consigliere regionale della FIN Silvano Lindaver, il presidente Rovigonuoto Stefano Bortolami e quello di Rhodigium Team Enrico Novo circondati dai tanti allenatori delle varie squadre e dal delegato provinciale FIN Paolo Sasso.

Non mancheranno i ringraziamenti a tutti quelli che anche quest’anno hanno creduto nelle numerose attività pianificate nel corso della stagione. Sarà un battesimo importante per Rhodigium Nuoto, gestore della struttura di viale Porta Po, che il 25 maggio scorso è stato tra le prime società in Veneto, se non addirittura in Italia, a riaprire i battenti con i primi allenamenti in vasca e per il nuoto libero per poi ritornare a pieno regime dal 1 giugno, nel rispetto di tutte le norme dettate in materia di sicurezza. Un lavoro certosino durante tutti i mesi di stop forzato (che ha visto molte società di gestione non ancora in grado di ripartire), che sicuramente ha dato i suoi frutti, tra questi va ricordata Aqualandia la grande animazione del Polo Natatorio ormai attiva da oltre 10 anni partita a inizio giugno e che proseguirà fino all'11 settembre.

Di contorno alla presentazione ufficiale ci saranno anche alcuni bambini e bambine di Aqualandia che svolgeranno alcuni laboratori didattici e momenti ludici per festeggiare l'animazione estiva in dirittura d' arrivo. L'ingresso al Polo Natatorio sarà gratuito per tutti dalle ore 18.