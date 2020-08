Dopo la pausa estiva, riprendono i campionati seniores

ROVIGO - Tutto pronto per la ripresa dei campionati di baseball e softball. Archiviata la pausa estiva, nel fine settimana le formazioni seniores del Baseball Softball Club Rovigo tornano sul diamante per riprendere il loro cammino e confermare quanto di buono dimostrato nelle prime giornate.

Trasferta emiliana per l’Itas Mutua Rovigo, che domenica sarà impegnata sul campo del Pianoro per il quinto turno della Serie B di baseball. E’ l’ultima giornata di andata nel girone B. I rossoblù di Fidel Reinoso affrontano la sfida con l’unico obiettivo di cogliere un doppio successo che consentirebbe di mantenere il primato in classifica. Si tratta comunque di una sfida da prendere con le molle; non solo perché il Pianoro è formazione di tutto rispetto e occupa la terza piazza nel girone, ma anche e soprattutto perché la ripresa delle ostilità dopo tre settimane di stop porta con sè sempre qualche incognita legata al rendimento e allo stato di forma. Fortunatamente nel roster rodigino non ci sono defezioni e tutti potranno dare il loro contributo nel corso delle due gare in programma alle 11 e alle 15.30. Orecchie tese verso Sesto Fiorentino dove i padroni di casa del Padule, che condividono la prima posizione del girone con i polesani, ospitano i Toselli Yankees con i favori del pronostico.

Sempre domenica riprende la marcia in Serie A2 delle ragazze rossoblù del softball. Sul diamante di via Vittorio Veneto a Rovigo arriva lo Stars Ronchi, formazione friulana che attualmente stazione al sesto posto del girone B. Due posizioni sopra le “girls” rodigine, che affrontano la sfida come una sorta di spartiacque della stagione: una doppia vittoria consentirebbe loro di mantenersi in scia delle formazioni più attrezzate del gruppo, ossia Macerata, Parma e Castionese, al contrario un passo falso le farebbe scivolare nella pancia del gruppo. Classifica a parte, l’obiettivo primario in casa rossoblù continua a essere la crescita delle tante e promettenti giovani giocatrici presenti nel roster.

Domenica pomeriggio riprende anche il campionato di baseball di Serie C. Nuovo derby per i Cadetti del Baseball Softball Club Rovigo che ospitano tra le mura amiche lo Junior Padova.