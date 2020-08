Si conclude a Rosolina Mare il tour estivo del Csv con Delta Radio

Un appuntamento per tracciare un bilancio della maratona estiva, che ha visto il coinvolgimento di una trentina di associazioni e decine di volontari, per portare in spiaggia le molte esperienze delle associazioni del territorio.rappresentata dalla volontaria Maria Mazzuccato, e dell'associazione Le Dune di Porto Viro, con il presidente Dismo Milani.La prima è una tra le maggiori realtà della provincia di Rovigo, impegnata nell'accoglienza di cani abbandonati e nella ricerca di famiglie adottive, con decine di volontari attivi nell'accudimento ed educazione dei cani, ma anche nel supporto a chi vuole adottarli, nella promozione, nella realizzazione di eventi.l Cane.L'associazione Le Dune, invece, si prende cura di uno spazio unico nel suo genere, l'oasi naturalistica delle dune fossili a Donada, nel comune di Porto Viro. Su questo residuo dell'antica linea costiera cresce un affascinante bosco, ricco di specie vegetali e di animali,Quest'anno, ha raccontato Milani, sono arrivati visitatori perfino da Germania, Olanda e altri paesi stranieri, segno che questo piccolo tesoro è capace di attrarre anche i turisti in vacanza nelle località di mare e nel Delta del Po.Due diversi volti del variegato mondo del volontariato, che testimoniano come siano soprattutto la passione, la voglia di partecipare in prima persona, l'ambizione di rendere migliore la comunità in cui si vive le energie che rendono possibili progetti spesso indispensabili per le persone più fragili, ma anche per tutelare gli animali abbandonati, difendere l'ambiente, valorizzare le meraviglie naturali del Polesine.