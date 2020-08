Il plauso ai Carabinieri Forestali di Rovigo

ROVIGO - “Vogliamo rivolgere il nostro più sentito e vivo ringraziamento ai carabinieri forestali di Rovigo per la complessa e difficile operazione denominata “Gold River”, che pochi giorni fa ha portato al sequestro di immobili e di veicoli, utilizzati per alcune presunte attività di pesca illegale”.

Così, in una nota, il segretario nazionale del partito Rivoluzione Animalista, Gabriella Caramanica.

L’operazione dei militari, infatti, era volta al contrasto del bracconaggio ittico all’interno del Parco Regionale Veneto del Delta del Po (LEGGI ARTICOLO).

Il bracconaggio ittico è un fenomeno preoccupante, presente in maniera importante su tutto il territorio italiano, con conseguenze nefaste per l’habitat di mare, laghi e fiumi, visto e considerato che viene pregiudicata la popolazione acquatica e vengono maltrattati numerosi animali, pur di trarne profitto illecito.

“Per questa ragione, attività investigative e operative - conclude Gabriella Caramanica - come quella dei Carabinieri di Rovigo, ci fanno ben sperare: le istituzioni a tutti i livelli, non possono e non devono abbassare la guardia a contrasto della pesca illegale. Da parte nostra, dunque, manterremo alta l’attenzione mediatica sull’allarmante fenomeno del bracconaggio ittico”.