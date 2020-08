FRATTA POLESINE (Rovigo) - “L’intervento di Lucio Taschin (LEGGI ARTICOLO) mi riporta con la memoria allo sport polesano di qualche anno fa, tanto vivace e vissuto da essere talvolta biglietto da visita per il Polesine e le sue bellezze”.

Sono le parole di Tiziana Virgili, candidata consigliera regionale nella lista Veneto per le Autonomie, Simonetta Rubinato presidente.

“Credo non sia una novità il mio parere sullo sport, su quello vero, praticato con impegno e professionalità, a volte ben lontano da quello delle dirette tv. Da sempre l'ho considerato uno strumento educativo prezioso e insostituibile per i giovani, una fonte di benessere quasi terapeutica per gli anziani, e un'occasione unica di inclusione sociale.

Purtroppo, però, nella pratica comune, anche politica o amministrativa, lo sport, quello praticato da tutti, è stato ed è considerato marginale, quasi un hobby, snaturandone così il valore intrinseco di promozione della persona, nella sua performance psico-fisica. E per questo non meritorio di ben definiti interventi economici, ma soltanto di contributi a progetto o a pioggia. E da qui anche il ritardo delle tanto attese riforme”.

“Eppure in un periodo come questo - sottolinea l’ex presidente della Provincia - quando la pandemia ha pesantemente inciso sulla vita sociale e collettiva, in particolare sui giovani, gli anziani e le persone fragili, apportando importanti cambiamenti, e, talvolta, stravolgimenti, lo sport potrebbe giocare un ruolo fondamentale nel ridare sicurezza e serenità.

Pensiamoci, e rivediamo come destinare le risorse economiche, e non solo, di cui disponiamo. Non sono necessarie grandi somme si denaro. ma attenzione al territorio e alle persone, valorizzazione delle realtà esistenti, e una vera concertazione. Proviamoci, e i risultati non tarderanno”