Simoncini interpreta Beethoven

ROVIGO - E’ Luca Simoncini, fondatore storico della scuola violoncellistica rodigina, e presidente onorario del Festival, ad inaugurare i due concerti che Rovigo Cello City dedica all’esecuzione integrale delle Sonate per violoncello e pianoforte di Beethoven, in omaggio al duecentocinquantesimo anniversario della nascita dell’autore.

Martedì 1 settembre, presso l’Accademia dei Concordi, Luca Simoncini al violoncello e Davide Furlanetto al pianoforte eseguiranno la Sonata op. 5 n. 2 in sol minore, la Sonata op. 102 n. 2 in re maggiore e le Sette variazioni sul tema “Bei Mannern, welche Liebe fuhlen” dal “Flauto Magico” di Mozart.

Il concerto si terrà alle ore 18:30, con replica alle ore 21:00, e i posti sono già tutti esauriti.

Ricordiamo che il festival Rovigo Cello City è stato reso possibile grazie alla sensibile disponibilità di Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Banca del Monte di Rovigo, Ministero per i beni e le attività culturali, Regione del Veneto, Accademia dei Concordi, Conservatorio di Musica Francesco Venezze di Rovigo, Asolo Musica, Rotary Club Rovigo, ASM SET, Voxlion e Radio Padova, e con il patrocinio del Comune di Rovigo e della Fondazione per lo sviluppo del Polesine in campo letterario, artistico e musicale.

Tutti i concerti e gli eventi del festival, nel rispetto dei protocolli per il contenimento del rischio epidemiologico, sono a prenotazione obbligatoria con preassegnazione gratuita del posto a prenotazioni@rovigocellocity.it. Per gli eventi di domenica 6 settembre prenotazioni su www.festivaloperaprima.it