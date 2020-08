Daniele Ceccarello chiede il sostegno del mondo della pesca e della caccia

Ad introdurre le problematiche,Numerosi i partecipanti dei due settori che hanno ascoltato con interesse i diversi punti di rottura del settore ittico; è intervenuto nel dibattito Alex Mantovan, pescatore autonomo di professione iscritto al Consorzio Covepa, che ha illustrato le possibili risoluzioni al candidato Ceccarello.La preoccupazione principale dei pescatori di mestiere è incentrata su una legge in particolare: l

"La pesca professionale nel Polesine conta più di 2.000 licenze, che sono un anello fondamentale nelle industrie del commercio, lavorazione e trasformazione del pescato, che a sua volta danno lavoro a migliaia di persone in tutto il nostro territorio: un settore trainante per l'economia".



Il comitato pescatori di professione acque interne invita tutti i pescatori di professione di tutto il Polesine, compreso chi pratica la pesca delle vongole, ad unirsi insieme per sostenere Daniele Ceccarello alle prossime elezioni regionali, che si farà portavoce dei problemi del settore ittico in Regione.



"In caso di chiusura della pesca professionale nelle acque interne, per i pescatori di mestiere, resteranno a disposizione solo le lagune per pescare, dove saranno costretti a ''convivere'' con chi fa allevamento di molluschi, andando cosi' ad invadere la Sacca di Scardovari, Pila e Porto Caleri, uniche lagune del territorio". Precisa Ceccarello.



"Questi sono problemi fondamentali che in Regione devono essere discussi e Daniele Ceccarello si farà portavoce affinché si trovino le soluzioni più adeguate".