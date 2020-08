Omar Barbierato: "Tanta ignoranza non è scusa politica. La giornalista era pienamente titolata a rimanere in aula"

durante la trattazione del punto all’ordine del giorno: la vicenda Coimpo". Questa la posizione del sindaco di Adria, Omar Barbierato, sulla vicenda accaduta nell'ultimo consiglio comunale di giovedì 27 agosto ( LEGGI ARTICOLO “Per l’ennesima volta, l’esponente di Fratelli d’Italia,.-spiega il primo cittadino Omar Barbierato - era accaduto per la trattazione dell’inizio dell’anno scolastico e prima ancora, di altri argomenti sensibili per la nostra comunità in altre sedute pubbliche”."La giornalista in questione era pienamente titolata ad essere presente in aula, come più volte evidenziato dal presidente del consiglio Francesco Bisco, anche in altra seduta pubblica. Nel corso della trattazione del tema sensibile sulla Coimpo, la consigliera ha dimostrato ancora una volta di non aver rispetto delle istituzioni.Proseguendo: "Inoltre, pur essendo gli argomenti all'ordine del giorno chiesti dalle minoranze, Furlanetto ha dimostrato di privilegiare il suo egocentrico protagonismo a una trattazione ragionata dei temi, divagando continuamente.che ha indotto la maggioranza ad abbandonare l'aula per sottolineare il proprio dissenso e per evitare possibili ulteriori e peggiori intemperanze della consigliera di Fratelli d'Italia".Concludendo: "Significativo é anche il fatto che in quel momento solo due erano i consiglieri di minoranza presenti in aula, oltre la Furlanetto:Una mancanza di rispetto totale verso tutti, le uscite della consigliera di opposizione, specialmente verso i nostri cittadini”.”E’chiaro -conclude il sindaco- che nel momento in cui la consigliera afferma che la caratterizzazione per la messa in sicurezza del sito di Ca' Emo non serve, significa che non ha studiato gli atti, tant’è che non ha detto quali siano le soluzioni alternative e nemmeno quale sarà,secondo lei, la strada da percorrere”.