“Teatro sotto la Luna”: per la rassegna regionale cinque spettacoli fra venerdì 4 e sabato 5 settembre

, la rassegna nata dalla collaborazione fra i Comitati regionali veneti della Federazione Italiana Teatro Amatori (FITA) e dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI), con il sostegno della Regione del Veneto.Due gli spettacoli di scena venerdì, entrambi nel Veneziano. Alle 21.15 a Noale, in Piazzetta Dal Maistro, Il Portico Teatro Club di Mirano (Venezia) proporrà “ Ruzante amore mio – Prologo, Bilora, Reduce”, lavoro dedicato al grande autore veneto.Tris di titoli per sabato. Alle 18 a Recoaro Terme (Vicenza), in Piazza Amedeo di Savoia Duca d’Aosta, la Compagnia Sottosopra di Bagnoli di Sopra (Padova) si esibirà nello spettacolo di commedia dell’arte “I due Pantaloni”, da un testo di Carlo Goldoni. Alle 20.45 a Preganziol (Treviso), in Piazzetta Ronfini davanti alla Biblioteca Comunale, la compagnia Teatro Insieme di Padova è attesa con “I monologhi della Giulia” di Stefano Benni, Dario Fo e Franca Rame. Infine, alle 21 in Piazza XX Settembre a Canaro, la compagnia locale Briciole d’Arte proporrà “Abito ergo sum - Gli oggetti smarriti raccontano la città”, lavoro di teatro civile con musica scritto da Roberta Benedetto e Alberto Garbellini. In caso di maltempo, l’appuntamento si sposterà nella sala parrocchiale di Canaro.Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito. Per informazioni sui singoli eventi contattare le rispettive Pro Loco.