Riapre la mostra adriese di Luigi Groto

sospesa a causa dell’emergenza sanitaria, organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con la direzione regionale Musei del Veneto e la Pro Loco, presso il Museo Archeologico Nazionale di Adria in programma, incentrata sul ritratto di proprietà del comune di Adria raffigurante Luigi Groto, custodito presso la sede del Municipio (ufficio del sindaco), attribuito a Jacopo Robusti detto il Tintoretto o piuttosto alla sua bottega.La mostra vuole indagare il rapporto esistente tra la figura di Luigi Groto e il modo in cui viene rappresentato nell’iconografia pittorica ponendo un particolare accento sulla sua cecità intesa non come caratteristica debilitante bensì come possibilità di penetrare la realtà.Concetto caro al pensiero rinascimentale quattro e cinquecentesco che riprendeva la concezione, di età classica, del poeta cieco che, come un indovino, riesce a trascendere il reale per giungere alla verità delle cose. Ruolo che Luigi Groto nella vita ricoprì conEcco allora che la mostra nasce con un percorso parallelo a quello tradizionale, destinato alla fruizione tattile da parte anche di un pubblico di ipovedenti e non vedenti, facendo di questo un valore aggiunto e caratteristica distintiva intesa come un veicolo di trasmissione culturale universale. Saranno rese fruibili, mediante la riproduzione in 3d, la tela raffigurante