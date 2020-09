In cinque in lizza per l’area moderata, riformatrice, liberale ed europeista

ROVIGO - Martedì 1 settembre, presso il Caffè Thun in pieno centro a Rovigo si è tenuta la presentazione dei candidati alla carica di consigliere regionale della Lista Daniela Sbrollini Presidente.

I coordinatori di Italia Viva, Leonardo Raito e Arianna Corroppoli, hanno descritto la gestazione e nascita della lista come un momento molto costruttivo e entusiasmante, con tutte le difficoltà e la freschezza dell’essere una forza giovane. Grande unità di intenti con i 5 membri di questa lista composita, con personalità, esperienze personali e politiche diverse e per questo molto aperta alla dimostrazione di interesse anche di quell’elettorato in stand by, che rinuncia ad esercitare il diritto più bello e romantico per assuefazione, per rassegnazione alla mancanza di alternativa.

I candidati sono Adino Rossi, Giulia Battista, Mirco Avanzo, Arianna Corroppoli e Gianmario Scaramuzza.

Comune denominatore dei cinque rappresentanti della lista Daniela Sbrollini Presidente, il Polesine e la sua promozione e la volontà di rappresentare quell’area moderata, riformatrice ,liberale, europeista da qui in avanti dando vita ad un progetto di ampio respiro, ad una vera casa dei moderati. Attrattiva per i simpatizzanti del Pd che non ne digeriscono la deriva populista e l’elettorato di Forza Italia, che non si riconosce più nel partito e la sua aderenza a valori sovranisti.

Assente per un contrattempo la candidata Presidente, senatrice Sbrollini. Presenti e intervenuti a portare il loro saluti Giulio Cesare Giorgino, segretario regionale Pri, Andrea Frizzera, vice segretario riegionale Psi, avvocato Riccardo Ronchitelli per la Lista Civica per il Veneto che ha portato i saluti anche di Francesco Pasquali, vice presidente nazionale PLI.

Adriano Buoso, portando i saluti di Ali Alleanza democratica per l’Italia con al suo interno Fare per Fermare il declino, ha rimarcato la visione dell’importante associazione economica e ha preannunciato la visita di Oscar Giannino e di Alessandro De Nicola.