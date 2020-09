Polesine terra di nessuno, anche in campagna elettorale. La denuncia di Sara Quaglia ed Enrica Muraro

"Certo, il concetto non viene mai dichiarato palesemente, nemmeno in questa campagna elettorale in cui i candidati leghisti si prodigano a redigere liste dei loro grandi successi facendosi forti sulla gestione della pandemia, Crisanti oscurato, e della stima ipertrofica poco comprensibile che mai è mancata al Presidente del Veneto - affermano Quaglia e Muraro - Come cittadini veneti abbiamo tutti ricevuto a casa, in questi giorni di campagna elettorale, un bellissimo libretto con il nome di Zaia scritto a carattere cubitali sulla copertina.Perché si sa: più è grande, più colpisce.Ogni libretto è un’edizione speciale dedicata alla provincia di appartenenza, ebbene nell’edizione per i polesani, piena di belle foto del nostro territorio, nonostante la nostra affannosa e ripetuta ricerca, non si parla praticamente mai di Rovigo.Per essere precisi si parla di Zls e Mab Unesco per il Parco del Delta, ma nulla di riconducibile chiaramente all'operato regionale.Non siamo stupiti ormai da questo comportamento che ancora un volta sottolinea la carenza (l'assenza) di attenzione della Regione verso la nostra provincia. Che assurdità è presentare un programma con edizioni per ogni provincia e dimenticarsi di quella che fa da confine?Noi non siamo per nulla colpiti perché, nella nostra esperienza di amministratori locali o di persone impegnate nella sanità, sono anni che viviamo un disagio forte e troviamo appoggio solamente in comitati di liberi cittadini che lottano per mantenere un livello sociosanitario dignitoso oppure per avere un Polesine con una visione migliore del proprio futuro, quella di un territorio unico che ha voglia di emergere.Quindi al Presidente uscente diciamo di non venire da noi a chiedere voti, sbandierando un programma in cui nemmeno si è preso un momento per controllare se anche noi esistiamo. Non siamo un ricettacolo di voti, non siamo un provincia terra di nessuno.